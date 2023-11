Das beste Jugendteam Hattingens? Zwei Spiele, 31:0-Tore

Hattingen/Sprockhövel. In der Mädchenabteilung des SuS Niederbonsfeld läuft es. Zwei Teams feierten zusammen drei zweistellige Siege. Der Sportliche Leiter ordnet das ein.

Drei Spiele, 37:0-Tore. Die Mädchen des SuS Niederbonsfeld ließen es in den vergangenen Wochen so richtig krachen. Die U17 schaltete den SV Leithe im Kreispokal zunächst mit 21:0 aus. Vor allem Fiona Sofie Tertilt überragte mit einem Sechserpack, aber auch Emma Battling traf dreifach.

Und nur drei Tage später ließ das Team mit dem 10:0 über die TGD Essen-West in der Kreisklasse den nächsten zweistelligen Sieg folgen. Diesmal trug sich Emily Dutz mit einem Dreierpack in die Torschützinnenliste ein.

„Der TGD hat ein komplett neues Team, welches erst seit wenigen Monaten zusammengefunden hat. Sie spielen auch ohne Wertung, weil sie im Normalfall ältere Spieler dabei haben. Und Leithe fehlten die besten Spielerinnen“, relativiert René Berthold, der Sportliche Leiter der Mädchenabteilung in Bonsfeld die Ergebnisse aber etwas.

SuS Niederbonsfeld bietet als einer von drei Hattinger Vereinen Mädchenteams an

Und auch das 15:0 der C-Juniorinnen über den VfL SF Essen möchte Berthold nicht zu hoch hängen. „Der VfL kann im Mädchenbereich nicht mehr aus dem Vollen schöpfen. In der U17 sind sie schon eine Spielgemeinschaft mit dem ESC Rellinghausen eingegangen und die U15 ist nicht mehr so stark. Daraus sind also auch keine großen Schlüsse zu ziehen“, so Berthold. Die Essenerinnen kassierten zuletzt auch gegen den ETB SW 15 Gegentore.

Gegen Adler Union Frintrop gab es zehn Treffer, gegen die SF Niederwenigern 15. Am Samstag reist die U15 des SuS nun zum Derby nach Niederwenigern (14.30 Uhr). „Das wird sicherlich schwerer. Niederwenigern ist knapp hinter uns in der Tabelle“, so Berthold, der sich über die gute Entwicklung der Mädchenabteilung freut.

Auch in der U11 und in der U13 kann der Verein, der seit 25. Jahren Frauen- und Mädchenfußball anbietet, Teams melden. Nur in Niederwenigern und bei der DJK Märkisch gibt es in Hattingen ansonsten reine Mädchenteams.

