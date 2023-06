Das ändert sich bei der Fünf-Tage-Regel zur Saison 23/24

Region. Das Festspielen bei einer höheren Mannschaft führte zu Protesten und Taktiererei. Zudem ist die Zeit der Papier-Spielerpässe endgültig vorbei.

Der Westdeutsche Fußballverband, unter dem auch der Fußball- und Leichtathletikverband Westfalen (FLVW) sowie der Fußballverband Niederrhein (FVN) organisiert sind, passt zur kommenden Saison ein paar Regeln an.

Die Papier-Spielerpässe haben ausgedient. Alle Spielberechtigungen werden ab der Saison 2023/2024 nur noch digital mittels des Portals DFBnet Spielplus nachgewiesen.

Die noch ausgestellten Papier-Spielerpässe können an die Passstelle des WDFV gegeben oder datenschutzrechtlich entsorgt werden. Ausgeschlossen von der Entsorgung sind Spielerpässe, die im Rahmen der Nutzung der Antragstellung Online im DFBnet SpielPlus gemäß den Nutzungsbedingungen für mindestens zwei Jahre aufbewahrt werden müssen.

Fünf-Tages-Regelung gilt nun auch am Ende der Saison

Angepasst wird auch die sogenannte Fünf-Tage-Regel bezüglich des Festspielens in der Endphase der Saison. Spieler, die im letzten Pflichtspiel vor dem 1. Mai in einer höheren Mannschaft eingesetzt werden, werden somit zum Spieler der höheren Mannschaft und dürfen nicht mehr in der tieferen Mannschaft – wie zum Beispiel der Reserve – eingesetzt werden. Das Hin- und Herschieben von Spielern und die Wettbewerbsverzerrung soll so vermieden werden.

Dies führte in der vergangenen Saison dazu, dass einige Spieler einer Erstvertretung im letzten Spiel vor dem 1. Mai bei der zweiten Mannschaft aufliefen – um die Option zu haben, sie auch in möglicherweise entscheidenden Spielen danach dort einsetzen zu können. Zudem gilt, dass ein Spieler nach einem Einsatz bei der ersten Mannschaft fünf Tage warten muss, ehe er wieder in der zweiten Mannschaft spielen darf.

Wer sonntags bei der ersten Mannschaft spielt, darf also spätestens am nächsten Samstag wieder bei der zweiten Mannschaft auflaufen. Wer mittwochs oben aushilft, darf erst am Dienstag der nächsten Woche wieder zur Reserve stoßen und so weiter.

Diese Fünf-Tage-Regel galt in der vergangenen Saison im Mai aber nicht mehr. Da war es möglich, dass Spieler einer tieferen Mannschaft oben aushelfen und direkt danach wieder bei der Reserve spielen. Dies wird nun angepasst, vereinfacht und ist nicht mehr möglich. Die Fünf-Tage-Regel gilt in der kompletten Saison.

