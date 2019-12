Damen der DJK Westfalia Welper rutschen weiter unten rein

Die Damen der DJK Westfalia Welper gehen mit einem Negativerlebnis in die Weihnachtspause. Sie haben ihr letztes Spiel in 2019 mit 21:25 gegen den Bochumer HC II verloren und sind dadurch noch weiter in den Keller gerutscht. Gemeinsam mit der DJK TuS Oespel-Kley rangieren die Welperanerinnen mit 6:16 Punkten am Tabellenende.

„Es war in meinen Augen eine vermeidbare Niederlage“, sagte Trainer Hendrik Gerlitzki. Die erste Viertelstunde hielten die Welperanerinnen noch gut mit, dann nutzte der Tabellenzweite Fehler aus. Auch nach der Halbzeit präsentierte sich die DJK nicht schlecht, war sicher in der Deckung, fand die freie Spielerin per Pass in der Offensive. „Es lief so, wie wir es uns vorgenommen hatten“, sagte Gerlitzki.

Wende in den Schlussminuten

Doch dann kam noch einmal eine späte Wende. In den Schlussminuten schlichen sich erneut Fehler im DJK-Spiel ein. „Wir haben dann vorne überhastet abgeschlossen, den Ball verdaddelt und selbst einen Treffer durch einen Gegenstoß bekommen“, so Gerlitzki. Seine Sieben habe sich für ihre Leistung nicht belohnt, es sei mehr drin gewesen.