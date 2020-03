Hattingen. Die für den 27. März geplante Sportlerehrung in Hattingen ist abgesagt. Wann die Veranstaltung nachgeholt wird, ist derzeit noch nicht klar.

Die Sportlerehrung für das Jahr 2019 des Stadt-Sport-Verbandes Hattingen und der Stadt Hattingen ist vorerst abgesagt. Wie SSV-Vorstand Michael Heise am Donnerstagabend mitteilte, sei man zu dem Schluss gekommen, dass es in Anbetracht der Corona-Krise besser sei, die Veranstaltung auf einen späteren Zeitpunkt zu verschieben.

Eigentlich hätte die Sportlerehrung am Freitag, 27. März, in der Hennrichshütte stattfinden sollen.

„Wir haben lange mit der Stadt zusammengesessen und überlegt“, betont Heise.

„Wir finden es gut, dass die Stadt in so einer Situation Gespräch sucht und man die Dinge gemeinsam berät“, sagte der SSV-Vorstand.

„Warten jetzt erst einmal ab“

Einen Nachholtermin für die Ehrung gibt es noch nicht. „Wir warten jetzt erst einmal ab. Wir können noch nicht einschätzen, wann ein geeigneter Zeitpunkt dazu wäre.“

Der Stadt-Sport-Verband appelliert außerdem an die Sportvereine ihre Aktivitäten möglichst einzuschränken. „Das gilt natürlich besonders für den Gesundheitssport, an dem viele ältere Menschen teilnehmen“, so Heise.

„Appellieren an die Eigenverantwortlichkeit“

„Wir appellieren hier an die Eigenverantwortlichkeit der Sportler.“ Die Sporthallen bleiben weiter geöffnet. Sportvereine können selbst entscheiden, ob das Training stattfindet.