Die Entscheidungen der jüngsten Vergangenheit bis hin zum Lockdown im Amateursport bis vorerst Ende November haben den Alltag der Vereine und ihre Planungen wieder ordentlich durcheinandergewirbelt. Grund dafür ist auch, dass es nicht nur eine Instanz gibt, die neue Regeln für den Sportbereich aufstellt, sondern im Falle von Hattingen und Sprockhövel mehrere.

Natürlich unterliegen die beiden Städte zunächst einmal dem Bundesland Nordrhein-Westfalen, falls es grundsätzliche Entscheidungen von oberster Ebene bezüglich der Corona-Pandemie gibt. Darunter streut es sich aber, Hattingen und Sprockhövel gehören dem Ennepe-Ruhr-Kreis an, der das zuständige Gesundheitsamt stellt. Die Kommunen können selbst auch Regelungen treffen, etwa das Sperren der Sportanlagen. Doch zuletzt wollten beide Verwaltungen gemeinsam auf Kreisebene entscheiden.

Hattingen und Sprockhövel warten auf kreisweite Lösung

Als die Stadt Bochum vor einer Woche etwa beschloss, ab dem 26. Oktober alle Sportanlagen zu schließen, war dies auch Thema der Krisenstäbe, die wohl seit der Corona-Pandemie jede Kommune einberufen hat. Stab für außergewöhnliche Ereignisse, kurz SAE, heißt er in Hattingen und Sprockhövel. Dieser Stab wollte sich jeweils noch nicht zu schnell für eine ähnliche Entscheidung wie in Bochum durchringen.

„Wir wollen keinen Alleingang machen und warten ab, was in diesen Tagen passiert“, formulierte es beispielsweise Hattingens Stadt-Sprecherin Susanne Wegemann. Der Corona-Gipfel hat eine Entscheidung nun vorweggenommen.

Sportvereine stehen mit Kommunen und Verbänden in Kontakt

In Hattingen stehen die Vereine zum Teil auch mit dem Sport- oder Ordnungsamt in Kontakt, wenn es um ihre Hygienekonzepte ging. Die aber müssen seit Bestehen des Risikogebiets auch beim EN-Kreis eingereicht werden. In Sprockhövel hatte sonst der Stadtsportverband die Kommunikation mit den Vereinen übernommen.

Außer von Land und von Kommune können dann noch über die Sportverbände und die darin eingegliederten Kreise kommen. Ein Kreis kann eine Unterbrechung des Spielbetriebs entscheiden, wie im Falle des Fußballkreises Bochum seit Montag geschehen ist – obwohl der Verband zu dem Zeitpunkt noch keinen Schnitt machte. Andere Kreise, wie Hagen, warteten auf die Verbandsentscheidung, die am Mittwochabend folgte.

Fußball-Verbandsgrenze läuft mitten durch Hattingen

Aber nur in Westfalen, nicht am Niederrhein, wozu fußballtechnisch die Sportfreunde Niederwenigern und der SuS Niederbonsfeld gehören. Die Verbandsgrenze läuft genau durch Hattingen. So gehören beide Vereine zum Kreis Essen. Im Handball läuft die Verbandsgrenze zwischen Westfalen und Niederrhein durch Sprockhövel. So gibt’s oder gab es teilweise viele unterschiedliche Regelungen – je nachdem, wer zuständig war.

