Auch in Sprockhövel sind die Auswirkungen des Coronavirus zu immer deutlicher zu spüren. Prophylaktisch hat der Fußballkreis Hagen/Ennepe-Ruhr alle Jugendspiele auf Kreisebene vorläufig abgesetzt. Der SC Obersprockhövel hat vorsichtshalber alle Spiele der Seniorenmannschaft, einschließlich der Landesligamannschaft, für das Wochenende abgesetzt.

Alle Jugendspiele auf Kreisebene bis zu den Osterferien abgesetzt.

Michael van Osten, Vorsitzender des Kreisjugendausschusses, teilte am Donnerstag mit:

„Da es bereits in einigen Vereinen zu Verdachtsfällen gekommen ist, und die Verunsicherung bei allen sehr hoch ist, hat der Kreisjugendausschuss beschlossen: Alle Jugendspiele auf Kreisebene werden bis zu den Osterferien abgesetzt.“ Auch Turniere und Freundschaftsspiele werden nicht genehmigt. Er betonte: „Diese Absetzung gilt nur für Spiele der Junioren/innen auf Kreisebene.“

Das betrifft also die Jugendmannschaften der TSG Sprockhövel, des SC Obersprockhövel, Hiddinghauser FV, TuS Hasslinghausen und der VfL Gennebreck.

„Kein Kontakt zu Vereinsmitgliedern“

Die Vorsicht lässt auch der SC Obersprockhövel walten. Zwei Vereinsmitglieder wurden laut dem SCO-Vorsitzenden Detlef Westerhoff positiv auf das Coronavirus getestet. Westerhoff betonte aber: „Beide hatten keinen Kontakt zu anderen Vereinsmitgliedern. Einer ist nicht mal in Deutschland, der andere hat sich sofort nach seinem Skiurlaub testen lassen und ist seit dem in Quarantäne.“ Das Gesundheitsamt bestätigte einen Fall und, dass der 66-Jährige in Quarantäne ist.

Dennoch hat Westerhoff entschieden, alle Spiele der Seniorenmannschaften am Wochenende vorsichtshalber abzusagen. Die Landesliga- und die Kreisligamannschaften des SCO werden entsprechend auch nicht spielen. „Wir gehen davon aus, dass die Begegnungen zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden“, so Westerhoff. Außerdem ist der Trainingsbetrieb ist beim SCO ab sofort bis zum Wochenende eingestellt.

„Ich finde es gut, wie der Fußballkreis Hagen/Ennepe mit der Situation umgeht“, lobte Westerhoff.