Corona bei der TSG Sprockhövel – Wattenscheid-Spiel abgesagt

Die TSG Sprockhövel hat vier bestätigte Corona-Fälle in der Oberliga-Elf und hat das kommende Ligaheimspiel gegen die SG Wattenscheid 09 abgesagt.

Sprockhövel. Vier positive Corona-Fälle sind im Kader der Oberliga bekannt geworden. Der Verein und der Staffelleiter haben daher umgehend reagiert.

In der Oberliga-Mannschaft der TSG Sprockhövel gibt es vier bekannte Coronafälle. Das hat der Verein am Dienstagnachmittag mitgeteilt und bereits gehandelt: die für kommenden Samstag angesetzte Oberliga-Partie gegen die SG Wattenscheid 09 ist über den Staffelleiter abgesagt worden.

Vier Spieler haben einen PCR-Test machen lassen, alle waren positiv und dienten so auch als Beleg beim Staffelleiter, der umgehend reagierte. Laut TSG weisen noch weitere Spieler Symptome auf. „Mindestens drei sind uns aktuell bekannt, aber noch nicht als positive Fälle bestätigt“, sagt Fußball-Abteilungsleiter André Meister auf Anfrage.

TSG Sprockhövel hat bereits das Training der ersten Mannschaft ausgesetzt

Die Mannschaft habe daher bereits am Montagabend auch ihr Training ausgesetzt, um das Virus nicht noch weiter zu verbreiten. Dadurch, dass am Sonntag beim Spiel gegen den SV Schermbeck (0:2) auch vier A-Jugendliche im Kader der Sprockhöveler standen, sollen sie sich testen lassen, bevor sie in den Trainingsbetrieb der Jugend einsteigen. Schermbeck ist ebenfalls informiert worden.

Angedacht ist, das nun abgesagte Spiel gegen die SG Wattenscheid im Februar nachzuholen, bevor die Spielrunde in der Oberliga weiterläuft.

Mehr aktuelle Nachrichten aus dem Lokalsport in Bochum und Sprockhövel

Alle Berichte und Bilder aus dem Lokalsport in Hattingen und Sprockhövel finden Sie hier.

Alle Berichte und Bilder aus dem Lokalsport in Bochum und Wattenscheid finden Sie hier.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hattingen Sprockhövel