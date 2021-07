Cedric Petz schießt TuS Hattingen fast im Alleingang zum 7:1

Hattingen. Die Rot-Weißen überzeugen beim deutlichen Testspiel-Erfolg gegen den BV Langendreer 07 am Dienstagabend. Coach Dirk Sörries experimentiert.

Fünf von sieben Treffern des TuS Hattingen in der Testpartie gegen den BV Langendreer 07 gingen auf das Konto von Cedric Petz. Dem schnellen Mittelfeldspieler schauten die Fußballer des Bochumer A-Ligisten meist nur hinterher. Trainer Dirk Sörries war mit der Leistung beim 7:1-Sieg über weite Strecken zufrieden, denn auch seine Experimente gelangen.

„Kilian Schlag und Hanif Azam haben erstmals bei uns in der Abwehrkette gespielt. Da stimmt natürlich noch nicht alles, aber beide haben es gut gemacht“, so Sörries, der in der ersten Hälfte mit nur einem defensiven Mittelfeldspieler spielen ließ. Die Rolle des Einzelkämpfers im Zentrum füllte Philipp Durek gut aus.

TuS Hattingen schaltet nach anfänglichen Problemen blitzschnell um

Nach anfänglichem Druck des Gegners eroberte der TuS im Mittelfeld immer wieder schnell die Kugel und schaltete blitzschnell um. „Es waren gute Ansätze zu sehen und das Trainingslager am vergangenen Wochenende hat schon Wirkung gezeigt. Aber wir wissen all das schon noch richtig einzuschätzen“, sagt Sörries.

So haben sie gespielt

TuS Hattingen – BV Langendreer 07 7:1

Tore: 1:0, 3:0, 4:0, 5:0, 7:1 Cedric Petz (25., 34., 76., 78., 89./FE), 2:0, 6:0 Ramon Sauret-Kranz (27., 79.), 6:1 (84.).

TuS: Walter, Durek (46. Kouatche), Azam, Petz, S. Aydin (46. Baatz), Schlag (46. Böhm), Sauret-Kranz, Dogan, Y. Aydin, Güntner (46. Herschbach) (66. Berisha), Werda.

