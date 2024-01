Fußball 3. Liga 4.Spieltag: Borussia Dortmund U23 - Dynamo Dresden am 26.08.2023 im Signal-Iduna Park in DortmundHendry Blank ( Borussia Dortmund U23 )Foto: Thorsten Tillmann / FUNKE Foto Services

Sprockhövel/Dortmund Tyler Blank gibt sein Bundesligadebüt bei Borussia Dortmund. Edin Terzic schwärmt. In Sprockhövel deutete er an, wohin es gehen kann.

Als Hendry Blank am vergangenen Samstag zur 2. Hälfte für Niklas Süle eingewechselt wurde, hatte er es geschafft. Der 19-Jährige ist Bundesligaspieler für Borussia Dortmund! Schon in den vergangenen Monaten saß der 1,89 Meter große Innenverteidiger auf der Ersatzbank der Borussen, musste da aber noch auf sein Debüt warten. Nun war es so weit.

Nach 13 Spielen in der 3. Liga lief der U20-Nationalspieler, den Dortmund 2019 von Bayer Leverkusen holte, der Beletage des deutschen Fußballs auf und erlebte den 4:0-Sieg von Borussia Dortmund mit auf dem Feld. Es war ein unauffälliges, gelungenes Debüt.

BVB-Trainer Edin Terzic spricht in den höchsten Tönen von Tyler Blank

Trainer Edin Terzic sprach danach von einer „wunderbaren Geschichte“. Das Debüt freue ihn sehr, „weil Hendry ein Junge ist, der aus zwei Gründen bei uns ist: Weil er gut ist und weil er es sich verdient hat. Er hat es heute sehr gut gemacht. Hendry ist ein klasse Kerl und ein fleißiger Junge, der dachte, dass es eventuell nicht für ganz oben reichen könnte. Dann kommt er rein und zeigt, dass er es doch in der Bundesliga kann. Ich hoffe, dass dies ein Kickstart für viele weitere gute Spiele von ihm ist.“

Dabei spielte Blank in der vergangenen Saison noch gegen die TSG Sprockhövel. An die Bundesliga war noch nicht zu denken, als er im U19-Westfalenpokal gemeinsam mit seinen Teamkollegen bis zur 83. Minute etwas um das Weiterkommen im Westfalenpokal zittern musste. Aleksandar Gudalovic – den nun auch die Scouts des FC Schalke 04 auf ihren Zettel haben – verpasste damals nur knapp den Ausgleich. Am Ende notierte der Schiedsrichter ein 3:0-Erfolg für den BVB.

Die Konkurrenten aus der U19 wechselten den Klub, Blank blieb und spielt nun

Angesprochen auf diesen jungen, großen Innenverteidiger im Dortmunder Trikot nickte Sprockhövels Trainer Jan Helfers beim Gespräch nach dem Spiel nur stumm und anerkennend. Mit viel Tempo und starkem Zweikampfverhalten war es Blank, der so gut wie jeden Sprockhöveler Angriff schnell zunichtemachte und den Gegenstoß einleitete. Zu behaupten, dies wäre das entscheidende Spiel für den Weg zu den Profis gewesen, wäre sicher überhöht. Ganz unwichtig war er überzeugende Auftritt aber auch nicht.

Tyler Blank und der BVB gastierten am 22. März 2023 zum Westfalenpokal-Spiel bei der TSG Sprochkövel. Foto: Walter Fischer / FUNKE Foto Services

Dabei galt Blank da noch gar nicht als absolutes Top-Talent in den Dortmunder Reihen. In der U19-Bundesliga stand er in der vergangenen Saison bei seinen zwölf Einsätzen nur sechs Mal in der Startformation, wurde erst in der Endphase der Saison zum unverzichtbaren Bestandteil. In der Youth-League spielte er vier Mal, davon zwei Mal von Beginn an. Die beiden Haupt-Konkurrenten der vergangenen Saison wählten jedoch den Weg des Wechsels. Faroukou Cissé spielt nun für den Genua CFC in Italien, Nnmadi Collins hat sich Eintracht Frankfurt II angeschlossen. Und Blank startet durch.

