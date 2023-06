BSG Gemeinschaftswerk & TC Ludwigstal im Mittelpunkt

Hattingen. Fast 90.000 Euro hat die Renovierung der BSG Gemeinschaftswerk gekostet. Nun stellt der Klub das Resultat vor. Beim TC Ludwigstal ist viel los.

Der Tennisverein BSG Gemeinschaftswerk hat seine umfangreichen Sanierungsmaßnahmen fertiggestellt. Das erfreuliche Ergebnis dieser Arbeiten möchte die BSG nun an einem „Tag der offenen Tür“ der Öffentlichkeit präsentieren.

„Wir haben neue Duschen und Toiletten für die Damen und Herren installiert und auch die dazugehörigen Räume allesamt umgestaltet und neu gefliest. Zudem wurde die Heizungsanlage optimiert und die Beleuchtung des Hallenplatzes mit LED auf den neuesten Stand der Technik gebracht“, erläuterte Geschäftsführer Klemens Störtkuhl das nun vollendete Projekt auf der seit über 50 Jahren bestehenden vereinseigenen Anlage mit einem Hallen- und zwei Außenplätzen am Ufer der Ruhr.

„Wir laden herzlich zum Tag der offenen Tür an die Isenbergstraße 38 ein und öffnen die Türen am Sonntag, 18. Juni, in der Zeit von 10 bis 13 Uhr. Alle an Tennis interessierten Gäste haben die Möglichkeit, die neu renovierten Räumlichkeiten kennenzulernen, einmal selber den Schläger in die Hand zu nehmen und das Tennisspiel auszuprobieren. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt. Wir freuen uns auf Ihren Besuch“, sagte der 1. Vorsitzende der BSG Gemeinschaftswerk, Meinolf Ricken, und hofft, dass sich viele Besucher auf den Weg zur Anlage des kleinen Klubs von der Isenbergstraße machen werden.

TC Ludwigstal empfängt 100 Kinder

Schon am Mittwoch findet beim TC Ludwigstal ab 9 Uhr (Am Büchsenschütz 22) zum ersten Mal ein WTV-Aktionstag statt. Hierzu wurden die zweiten und dritten Klassen der Gemeinschafts-Grundschule Holthausen eingeladen, die mit ungefähr 100 Kindern erscheinen werden.

„Das Event dient der allgemeinen Bewerbung unseres Sports sowie der Mitgliedergewinnung für unseren Verein. Der WTV organisiert das Event – Trainer, Lehrer sowie Mitglieder des Vorstands unterstützen bei der Umsetzung. Die Kinder werden gegen kurz vor neun eintreffen und anschließend ein Konzept des WTVs durchlaufen, um die Grundzüge des Tennissports spielerisch kennenzulernen“, sagt Josha Helmchen vom TC Ludwigstal zu der Veranstaltung

