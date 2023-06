BSG Gemeinschaftswerk springt nur so hoch, wie sie muss

Hattingen. Die BSG Gemeinschaftswerk aus Hattingen holt einen wichtigen Sieg in der Verbandsliga. Die TSG Sprockhövel traf im Pokal auf den TC Ludwigstal.

Die Herren 65 der BSG Gemeinschaftwerk haben einen großen Schritt in Richtung Verbandsligaerhalt gemacht und das richtungsweisende Heimspiel gegen den bis dahin punktgleichen Konkurrenten TuS Spenge deutlich mit 5:1 gewonnen.

Bernd Wolf feierte ein gelungenes Saisondebüt. Während Rolf Busse im Spitzeneinzel nur im ersten Satz ein wenig Mühe mit seinem flinken Gegenspieler hatte, mussten Klaus Kümper und Ralf Stock hart kämpfen.

Beide haben sicherlich schon besser gespielt, am Ende aber knapp und verdient gewonnen. Richard Schlicker bot seinem lauf- und kampfstarken Gegner ein Spiel auf Augenhöhe, verlor aber, nachdem er gut ins Spiel zurückgekommen war, unglücklich im Match-Tie-Break.

BSG Gemeinschaftswerk lässt in den Doppeln nichts mehr anbrennen

Mit einer 3:1-Führung im Rücken ließen die Hattinger in den beiden Doppeln nichts mehr anbrennen. Rolf Busse und Ralf Stock verloren nach dem flotten 6:0 im ersten Satz zwar noch einmal kurz an Konzentration (2:3), zogen dann aber wieder an und siegten souverän.

Das tat auch das Duo Hans Enßen (gewann sein drittes Doppel jeweils mit einem anderen Partner) und Bernd Wolf, der bei seinem Saisoneinsatz gleich punktete.

BSG Gemeinschaftswerk – TuS Spenge 5:1

BSG: Rolf Busse 7:5/6:2, Klaus Kümper 7:5/7:5, Richard Schlicker 4:6/6:4/7:10, Ralf Stock 6:3/4:6/10:4. Busse/Stock 6:0/6:3, Hans Enßen/Bernd Wolf 6:1/6.2.

VfL Niederwenigern braucht einen Sieg gegen Halingen

Am letzten Spieltag vor der Sommerpause stehen die Damen 55 des VfL Niederwenigern in der Tennis-Verbandsliga vor einer richtungsweisenden Begegnung. Auch in der Ruhr-Lippe-Liga und der Bezirksklasse sind heimische Mannschaften am Start. Im Kampf um den Ligaverbleib reisen die (noch) abstiegsgefährdeten Wennischen (2:4-Punkte) am Samstag zum Tabellenletzten TC Halingen (1:5). Mit einem Sieg will sich das Team um Marion Kolmit aus der Gefahrenzone befreien. „Wir sind komplett“, freut sich die Spielführerin auf einen vollen Kader. Das Spiel der beiden noch sieglosen Mannschaften beginnt am Samstag um 13 Uhr (Halinger Dorfstraße 33, Menden).

Damen 40 des TCL warten noch auf den ersten Sieg

Die Damen 30 der TG Rot-Weiß Hattingen stehen in der Ruhr-Lippe-Liga vor einer kaum lösbaren Aufgabe. Dass die noch sieglosen Rot-Weißen ausgerechnet beim Tabellenführer TC Rot-Weiß Hardenstein (Sonntag, 10 Uhr, Wilbergstraße 12, Witten) ihren ersten doppelten Punktgewinn einfahren werden, ist eher nicht zu erwarten. Ganz anders ist die Situation bei den Herren 40 des TC Ludwigstal.

Der TCL könnte am Samstag mit dem vierten Sieg in Serie seine Spitzenposition ausbauen. Gegner ist der Tabellenvierte TuS 09 Erkenschwick (14 Uhr, Am Büchsenschütz 22). Im Gegensatz zu den Herren warten die Damen 40 des TC Ludwigstal auch nach bereits vier absolvierten Spielen noch auf den ersten Sieg. Dass der nun im Kellerduell gegen den vorletzten TC Rechen Bochum (Sonntag, 10 Uhr, Am Büchsenschütz 22) geholt wird, ist mehr als fraglich. „Wir sind erneut stark ersatzgeschwächt“, sagte Spielführerin Antje Müller.

Im Vereinspokal unterlagen die Herren des TCL der TSG Sprockhövel indes mit 0:3.

Weitere Spiele in der Bezirksklasse: Damen: Ahlener TC – TSG Sprockhövel, Herren: Oelder TC – TC Ludwigstal.

