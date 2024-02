Boxring Hattingen: Hart, aber herzlich für Frauen und Männer

Cezmi Kizilay ist der Coach beim Boxring Hattingen. Er bietet von Montag bis Freitag Training an.

Hattingen Der Boxring Hattingen hat seine Mitgliederzahlen in einem Jahr fast verdoppelt. Bei der Kreismeisterschaft gab es gleich drei Medaillen.

Er wächst und wächst, der Boxring Hattingen. Waren es vor einem Jahr noch knapp über 50 Mitglieder, sind es nun bereits um die 100, die unter Leitung von Trainer Cezmi Kizilay in einem Raum im Haus der Jugend an der Bahnhofstraße 31b zwischen Montag und Freitag trainieren. 20 davon nehmen auch regelmäßig an Wettkämpfen teil. „Ich bin zufrieden hier, ich habe alle Möglichkeiten. Es gibt mehrere Geräte, Sandsäcke, Umkleideräume, einen Boxring, alles ist da“, sagt Kizilay zu den Begebenheiten vor Ort.

Als „hart, aber herzlich“ bezeichnet er den Verein, der sich dem Olympischen Boxen verschrieben hat und der mit Cezmi Kizilays Sohn Timucin Kizilay als Vize-NRW-Meister ein Aushängeschild im Superschwergewicht hat. „Es gibt hier neben den Wettkämpfern und den Fortgeschrittenen aber auch reine Fitnessgruppen und Frauengruppen“, so Cezmi Kizilay.

Die Kämpfer des Boxring Hattingen holten zuletzt drei Medaillen bei den Kreismeisterschaften in Herne

Zuletzt konnte der Boxring Hattingen bei den Kreismeisterschaften in Herne zwei Goldmedaillen und eine Silbermedaille feiern. Ruslan Miller war in der Gewichtsklasse bis 71 Kilogramm nicht zu schlagen, Mischa Bruch holte Gold im Superschwergewicht und Egor Cheremisin sicherte sich Rang zwei in der Gewichtsklasse bis 75 Kilogramm.

Auch eine reine Frauengruppe wird beim Boxring Hattingen angeboten. Foto: Socrates Tassos / FUNKE Foto Services

Weiter geht es nun Ende Februar mit den Westfalenmeisterschaften. „Da werde ich auch ein paar melden. Dann geht es rund. Mein Sohn und Arman Halstian starten beim Städtekampf von Dortmund gegen Osnabrück. Und wir fahren auch zu Veranstaltungen außerhalb unseres Landesverbandes.“, sagt Kizilay. Zudem sind Qualifikationsmeisterschaften geplant, um sich so für höhere Meisterschaften zu qualifizieren.

Interessierte können sich bei Cezmi Kizilay unter 0176/87939941 melden. Mehr Informationen gibt es auf www.boxringhattingen.de

