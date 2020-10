Die drei heimischen Vertreter aus der Bochumer Kreisliga A2 waren allesamt am Sonntag im Einsatz. Punkte gab es aus Hattinger Sicht dabei nur für Hedefspor Hattingen, was gegen BW Weitmar sogar den Sieg vergab. Der TuS Blankenstein gab gegen den SC Weitmar II das Spiel aus der Hand, der TuS Hattingen II verlor angeschlagen gegen Concordia Wiemelhausen II.

SC Weitmar II - TuS Blankenstein 4:3

Der TuS Blankenstein lieferte gegen den SC Weitmar 45 II das bisher beste Saisonspiel ab, den ersten Sieg gab es aber nicht, denn die Bochumer drehten in den Schlussminuten noch das Spiel und gewannen 4:3.

„Die Einstellung stimmte, die Laufbereitschaft war da und wir haben ein richtig gutes Spiel gemacht“, sagte Blankensteins Trainer Vladislav Dinges. Auch nach dem frühen Rückstand ließen sich die Gäste nicht beirren, kamen zum Ausgleich und Nikita Wirt schoss den TuS sogar mit 3.1 in Führung.

Mit zunehmender Spieldauer ließen bei den Blankensteinern aber die Kräfte nach und Weitmar nutzte dies aus. Erst erzielten die Gäste den Ausgleich und mit dem letzten Spielzug schossen die Weitmarer auch noch den Siegtreffer.

„Es war ein ganz großer Schritt für uns, so müssen wir weitermachen“, sagte Dinges trotz der Niederlage.

So haben sie gespielt

Tore: 1:0 (15.), 1:1 Florian Kanschik (19.), 1:2 Nikita Wirt (FE, 39.), 1:3 Nikita Wirt (54.), 2:3 (75.), 3:3 (85.), 4:3 (89.).

TuS: Warwas, Berens, N. Serres, A. Akkan, Rother, Stracke, Kanschik (40. Krieft), Kocak, Varol (59. Kcabicak), Wirt, Kurt.

BW Weitmar 90 - Hedefspor Hattingen 1:1

Hedefspor Hattingen holte auswärts bei Blau-Weiß Weitmar einen Punkt. 1:1 hieß es nach 90 Minuten, doch die Hattinger hätten das Spiel auch gewinnen können.

„Wir waren über die ganze Zeit dominant und kurz vor Schluss verwehrt uns der Schiedsrichter noch einen klaren Handelfmeter“, sagte Hedefspor-Trainer Aytekin Samast. „Deshalb hätten wir uns den Sieg schon verdient gehabt, doch auch mit dem Punkt auswärts auf Asche können wir gut leben.“

Die Hattinger gingen durch Sturmveteran Ilhan Tas in der 40. Minute in Führung, doch den Vorsprung brachte Hedef nicht hinüber in die Pause und kassierte noch den Ausgleich. „Da müssen wir einfach cleverer sein“, sagte Samast.

In der zweiten Halbzeit drückten die Gäste auf das Tor Nummer zwei, doch Weitmar stand tief und kompakt und ließ nicht viel zu. Und die Chancen, die übrig blieben, vergaben die Hattinger. „ Das war ärgerlich“, so Aytekin Samast.

So haben sie gespielt

Tore: 0:1 Ilhan Tas (40.), 1:1 (42.).

Hedef: Sobkowiak, Cevren, Albayrak, Yaya Ola, Bekdamar (55. Mertens), Ost, Düsünceli, Tiris, Cetinkaya (60. Piskin), Tas, R. Aydin.

TuS Hattingen II - Concordia Wiemelhausen II 4:7

Das Handy von TuS-Trainer Ralph Bodenburg stand am Sonntagvormittag nicht still. Immer wenn er auf sein Smartphone sah, erblickte er die nächste Hiobsbotschaft- vier kurzfristige Ausfälle ereilten den TuS vor dem Heimspiel gegen Concordia Wiemelhausen II, was die Hattinger mit 4:7 verloren.

„Wir haben auch in der schwierigen Personalsituation alles gegeben“, sagt Bodenburg. „Natürlich haben wir auch viele Fehler gemacht, sonst kassiert man ja keine sieben Gegentore.“

So haben sie gespielt

Tore: 0:1 (4.), 1:1 Niklas Koch (20.), 1:2 (25.), 1:3 (27.), 2:3 Niklas Koch (30.), 3:3 Dominik Elbe (43.), 4:3 Leon Partenheimer (52.), 4:4 (64.), 4:5 /77.), 4:6 (80.), 4:7 (83.).

TuS: Rozanski, Casco, Pichler, Korbel, Witt, Partenheimer, Koch, Hau, Elbe (68. Jülicher), Durek (77. Mohan), Jedrysiak.

Mehr Sportartikel aus Hattingen und Sprockhövel finden Sie hier.