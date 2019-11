Bieber rettet TuS Hattingen gegen OSC Dortmund einen Punkt

Hattingen. In einem zunächst zerfahrenen Spiel holen die Rot-Weißen noch auf und gleichen in der Schlussphase zweimal per Siebenmeter aus. Es war hektisch.

Die Auftaktbegegnung des 9. Spieltages der Handball-Verbandsliga Westfalen zwischen den zwei Tabellennachbarn OSC Dortmund und TuS Hattingen blieb am Freitagabend ohne Sieger. In einem Duell auf Augenhöhe schafften die Hattinger Gäste in einer turbulenten und überaus hektischen Schlussphase noch den Ausgleichstreffer zum 27:27. Dabei hatte die Mannschaft von Trainer Uli Schwartz fünfeinhalb Minuten vor Schluss noch mit 21:26 in Rückstand gelegen.