Basketball: Bezirksliga-Derby wird zum wichtigen Kellerduell

Hattingen/Sprockhövel. Aufsteiger TSG Sprockhövel und die SG Welper stehen noch ohne Punkt da. Das wird sich am Donnerstag ändern. In Welper zeigt der Trend nach oben.

Es ist schon sehr lange her, dass es ein Derby bei den heimischen Basketballern im Ligabetrieb gab.

Am Donnerstagabend ist es aber endlich mal wieder soweit. Um 20.15 Uhr empfängt die SG Welper die TSG Sprockhövel zum Bezirksliga-Duell in der Turnhalle in Blankenstein (Vidumesstraße 31). Für beide Teams ist es eine ganz wichtige Partie, sind sie doch mit zwei Niederlagen in die Saison gestartet.

Während die Aufsteiger aus Sprockhövel nach dem 50:61 zum Auftakt gegen die RE Baskets Schwelm II auch gegen SE Gevelsberg mit 53:72 unterlagen, läuft es für die Welperaner gerade noch schlechter.

SG Welper unterliegt dem TuS Breckerfeld II mit 69:76

Auf das 52:82 gegen die SG Witten Baskets II folgte ein 69:76 (17:17/18:19/19:19/15:21) gegen den TuS Breckerfeld II. Die SG um Trainer Jan Köplin steht somit aktuell am Tabellenende. Doch der Trend gegen Breckerfeld zeigte trotz der erneuten Niederlage schon ein wenig nach oben.

„Im Gegensatz zum ersten Spiel, sind wir gut reingekommen. Wir hatten das Ziel ausgegeben, am Korb zu punkten und nicht aus der Distanz zu werfen“, sagt Timo Klippstein von der SG Welper. Das funktionierte ordentlich. Zunächst hatten sich die Hattinger so auch einen Vorsprung erspielt, konnten diesen aber nicht halten. So blieb die Partie spannend. Erst im vierten Viertel konnte sich Breckerfeld den entscheidenden Vorteil erspielen.

„Es war ein Spiel auf Augenhöhe. Wir haben es letztlich hinten in der Verteidigung verloren. Da waren wir zu nachlässig, zu langsam in der Reaktion und haben zu einfach Körbe zugelassen. Aber das Teamplay war gut, die Offense auch. Die Defense war unsere Achillesferse“, so Klippstein.

