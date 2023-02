Benefizturnier: Hedefspor gegen eine besondere Stadtauswahl

Hattingen. Hedefspor Hattingen richtet am Wochenende ein großes Benefizturnier aus. Zwei Stadtauswahlen treten an. Diese Spieler haben sich angekündigt.

Die Hilfsbereitschaft der Hattinger sei einfach überwältigend, sagt Veli Kutlu. Der Vorsitzende von Hedefspor Hattingen berührt von dem gemeinsamen Anpacken über die Vereinsgrenzen hinweg. Am Wochenende richtet sein Verein ein Benefizturnier an der Anlage an der Mundscheidstraße aus. Jegliche Einnahmen sollen – wie schon am vergangenen Wochenende – für die Betroffenen der Erdbebenkatastrophe in der Türkei und in Syrien gespendet werden.

„Viele haben am vergangenen Wochenende wirklich alles gegeben. Nebenbei wurde der Verein sogar von den gegnerischen Vereinen für die freundliche Aufnahme gelobt, sogar Schiedsrichter stimmten unbedingt zu. Es kam ein unfassbarer hoher vierstelliger Betrag zusammen. Das Geld wird komplett an den Katastrophenschutz AFAD überwiesen“, freute sich Uwe Fischer, der Soziale Ansprechpartner bei Hedefspor Hattingen über die Unterstützung am vergangenen Wochenende.

Hedefspor Hattingen: Erst die Reserve, dann die Jugend, dann die erste Mannschaft

Am Sonntag soll dies nun noch einmal übertroffen werden. Um 12 Uhr spielt die zweite Mannschaft Hedefspors gegen eine Hattinger Reserve-Stadtauswahl. Ab 13.30 Uhr geht es mit parallelen Jugendspielen auf zwei Platzhälften weiter. Die E-Jugend wird gegen Concordia Wiemelhausen antreten, für die D-Jugend wird aktuell noch ein gegnerisches Team gesucht.

Das Highlight steht um 15 Uhr auf dem Programm. Dann tritt Hedefspors erste Mannschaft gegen eine Hattinger Stadtauswahl an. Unter anderem spielen bei dieser auch Selcuk Aydin vom SC Obersprockhövel und Tolga Dilek von der SG Welper mit. Natürlich gibt es zudem viel Verpflegung, von Döner, Cevapcici und Lahmacun bis hin zu Waffeln und Kuchen. Auch Festzelte werden aufgebaut, sollte es regnen.

Freut sich über den Zusammenhalt der Hattinger Teams: Hedefspors Vorsitzender Veli Kutlu. Foto: Walter Fischer / Funke Foto Services GmbH

„Das Essen wird zu 90 Prozent von Hattinger und Bochumer Vereinen gespendet, das freut uns riesig. Das Motto ist: ‘Fußball Hattingen hilft’. Wir wollten das freie Karnevalswochenende unbedingt nutzen, um zu helfen. Von allen Vereinen haben sofort Spieler zugesagt“, so Kutlu.

Und Fischer ergänzt: „Ich hoffe, wir können unseren Freunden in der Türkei und in Syrien mit den Spenden etwas helfen. Wenn ich die Bilder im Fernsehen sehe, bekomme ich sofort eine Gänsehaut. Wir von Hedefspor wussten sofort, dass wir da etwas tun müssen.“

Von allen Hattinger Teams soll jemand dabei sein

Die Stadtauswahl wurde von Esad Muharemovic und Serhat Demir von der DJK Märkisch Hattingen sowie von Mersin Kurbasevic vom FC Sandzak-Hattingen zusammengestellt.

„Es ist eine andere Stadtauswahl wie sonst. Wir hatten nur wenig Vorlaufzeit. Wir haben elf Vereine in Hattingen, da habe ich gehofft, dass von jedem Verein wer entsandt wird, damit die Solidarität zeigen und alle Vereine in so einer Situation zusammenstehen. Zudem wollten wir auch Hedefspor unterstützen, dieses Turnier zu organisieren“, sagt Muharemovic.

Ebenfalls bei der Stadtauswahl mit dabei: SG Welpers Tolga Dilek (r.). Foto: Walter Fischer / FUNKE Foto Services

Ein Sonderlob spricht der Sportliche Leiter der DJK Märkisch Hattingen dem TuS Hattingen und Trainer Dirk Sörries aus. „Trotz ihrer angespannten Personalsituation waren sie sofort dabei“, so Muharemovic.

Zugesagt haben bisher folgende Spieler für die Stadtauswahl: Maxim Osterhage, Connor Rast (beide TuS Blankenstein), Selcuk Aydin (SC Obersprockhövel), Nils Dröge, Serkan Aydin (beide TuS Hattingen), Tolga Dilek, Shefki Ajvazi (beide SG Welper), Hannes Schwarz (DJK Märkisch Hattingen), Mevlüt Kaya, Mehmet Derebasi (beide SG Hill Hattingen), Maxim Albov, Bilal Kartalzik (beide RSV Hattingen), Albion Ajvazi, Tamer Aydin (beide FC Sandzak-Hattingen), Serdar Cenk (VfL Winz-Baak). Vom SuS Niederbonsfeld und von den SF Niederwenigern wurde bisher noch kein Spieler genannt.

Muharemovic: „Da hoffen wir, dass noch wer zusagt.“

