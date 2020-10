Dinslaken. Kevin Menke traf beim Sieg des Fußball-Oberligisten TV Jahn Hiesfeld in Niederwenigern erstmals seit Monaten in einem Meisterschaftsspiel.

Endlich ist der Knoten geplatzt: Am 8. März durfte Kevin Menke über seine letzten Meisterschaftstore für den TV Jahn Hiesfeld jubeln. Beim 5:0 in der Fußball-Landesliga bei der Spvgg Steele gelang dem Torjäger ein Doppelpack, seitdem herrschte Funkstille – bis der Oberliga-Aufsteiger zu den SF Niederwenigern reiste. Dort gewann die Mannschaft von Trainer Marcus Behnert am Sonntag mit 5:2 (1:1), und Kevin Menke meldete sich mit zwei Treffern zurück.

Rückstand für den TV Jahn Hiesfeld

In den ersten Minuten suchten die Gäste bereits ihre ersten Chancen, kamen aber nicht gefährlich genug durch. Die Sportfreunde mussten erst in das Spiel finden, ehe sie das Ruder übernahmen. Und recht früh gingen sie auch in Führung. Nach einem Ballverlust von Damiano Schirru schlug Kento Wakamiya in der 14. Minute eine Flanke in den Strafraum, die Dominik Enz in die linke obere Torecke köpfte.

Lange nicht geschaffte Torflut

Es war das erste Gegentor, durch das die Hausherren aus dem Konzept gerieten. Die Hiesfelder spielten sich nach einem Einwurf quer vor dem Strafraum auf die linke Seite, Ahmed Uzuns Pass fand Kevin Menke, der den Ball an Torhüter Alexander Golz vorbei ins Netz schob (35.). Der Beginn der Torflut, die der TV Jahn so lange Zeit nicht geschafft hat.

Zweites Tor direkt nach der Pause

Es ging nach der Halbzeit direkt weiter. Mit einem Doppelpass offenbarten Menke und Damiano Schirru Lücken beim Gegner und Kevin Menke vollendete nach einem Solo über nahezu vierzig Meter zum 1:2 (47.). „Mit dem Tor wurde natürlich vieles einfacher“, resümierte Marcus Behnert hinterher. Präzise und mit mehr Willen als Niederwenigern agierte der Aufsteiger, auch mit der nötigen Körpersprache. Allerdings bekam der hohe Sieg noch einen faden Beigeschmack: Pascal Spors, der auf der rechten Außenbahn wieder offensiv spielte, schied mit einem Muskelfaserriss aus. Nach einem Foul von Paul Schütte im Strafraum verwandelte der für Spors eingewechselte Nicolai Pakowski den fälligen Strafstoß zum beruhigenden 3:1 für die Gäste (69.).

Metehan Türkoglu im Pech

Metehan Türkoglu hatte bei einer Konterchance noch einmal Pech, als sein Schuss von Pfosten und Latte des Tores zurückprallte. Niederwenigerns Schütte sah zehn Minuten vor Schluss dann die gelb-rote Karte. In Überzahl sollte nichts mehr anbrennen, das vierte Gegentor gelang nach einer Ecke, bei der der ebenfalls kurz zuvor eingewechselte Tim Falkenreck den Ball noch annehmen und einschieben konnte (84.).

Wakamiya verkürzte Sekunden später für die Gastgeber nach einem Foul an ihm im Sechzehner per Elfmeter auf 2:4 (85.), ehe Ahmed Uzun in der Nachspielzeit den Schlusspunkt setzte. Behnerts Fazit: „Nicht überragend, aber gut.“