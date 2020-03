Nach dem Wechsel von Uli Schwartz zu Kai Henning auf der Trainerposition der ersten Mannschaft, wurden bei den Handballern des TuS Hattingen inzwischen weitere Weichen für kommende Saison gestellt. Ein neuer Spieler steht bereits fest. Zudem gab das Trainerduo der zweiten Mannschaft seine Zusage auch für die nächste Spielzeit.

Bastian Brill, so heißt der junge Mann, der das Verbandsligateam der Hattinger ab der kommenden Saison verstärken wird. Brill, der in der A-Jugend noch für den Tusem Essen spielte, ist im rechten Rückraum zu Hause. Der 20-Jährige hat wegen eines Australienaufenthaltes ein Jahr pausiert und wird sich nun den Hattingern anschließen. Aller Voraussicht nach wird auch Jonas Jäger bald wieder im Trikot der TuSler auflaufen.

Der schnelle Außen hatte angekündigt, nach seinem freiwilligen sozialen Jahr in einer Schule für Blinde und Gehörlose in einer Schule für Blinde und Gehörlose in Uganda wieder in die Südstadt zurückzukehren. Die Rückkehr von Matthias Sinnemann wird sich dagegen noch verzögern. Der Torjäger bleibt zunächst weiter in Prag.

Langzeitverletzte bleiben beim TuS

„Zudem hoffen wir, dass unsere beiden langzeitverletzten Jakob Jäger und Lars Wichmann mittelfristig wieder gesund und unsere erste Mannschaft dann auch wieder verstärken werden“, hofft Hattingens Sportlicher Leiter Dominic Schimm darauf, dass auch dieses Duo zur nächsten Spielzeit wieder in das Verbandsligateam der Südstädter zurückkehren kann.

Einen Schritt zurück machen will allerdings Sven Schmitz. Schmitz fehlt berufsbedingt derzeit die Zeit für regelmäßiges Training. Der „Trecker“ wird darum in das Bezirksligateam des TuS Hattingen wechseln.

Dort trifft Schmitz dann auf das Trainergespann Jan Schiltz und Peter Nieland. Jan Schiltz, der im Laufe der Saison kurzfristig bei den TuSlern eingesprungen ist, bleibt dem Verein zumindest ein weiteres Jahr erhalten. An seiner Seite wird auch Peter Nieland als Co.-Trainer weitermachen.

„Wir sind mit Jan und Peter sehr zufrieden. Zudem wird Leo Schiller die beiden weiterhin unterstützen. So sind wir für die zweite Mannschaft bestens aufgestellt“, freut sich Dominic Schimm über die gute Betreuung für die Zweitvertretung des TuS.

Voraussichtlich keine Abgänge beim TuS

„Wir sind sowieso rundherum zufrieden mit der aktuellen und auch der künftigen Personalsituation. Aus beiden Mannschaften wird nämlich voraussichtlich kein Spieler zu einem anderen Verein wechseln. Unser neuer Trainer Kai Henning kann sich auf einen gesunden Konkurrenzkampf einstellen“, sagte Dominic Schimm, der ganz offensichtlich seine Hausaufgaben frühzeitig und überaus erfolgreich erledigt hat.