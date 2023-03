Basketball: SG Welper erleben bösen Rückfall in alte Zeiten

Hattingen/Sprockhövel. Die Bezirksliga-Basketballer der SG Welper fühlten sich eigentlich wie im Aufwind. Doch dann kam das Spiel gegen die SG VfK Boele-Kabel II.

Sie seien einfach nicht gut genug gewesen, gibt Timo Klippstein von der SG Welper zu. Die Bezirksliga-Basketballer unterlagen am Montagabend der SG VfK Boele-Kabel II deutlich mit 43:73.

„Das Ergebnis spiegelt auch den Spielverlauf wider. Wir haben es nie geschafft, wirklich ins Spiel zu kommen und den Gegner zu gefährden“, so Klippstein. Zu viele technische Fehler, Ballverluste, Fehlpässe und Unkonzentriertheiten gab es im Spiel der Hattinger.

„Wir kamen am Anfang auch nur in Wurfsituationen, die schwierig waren. Der Gegner hat es gut gemacht, stark getroffen und gereboundet. In der Kombination war es ein Rückfall in ältere Zeiten“, so Klippstein über den Tabellenvierten.

SG Welper und TSG Sprockhövel spielen am Montag wieder

Die SG Welper liegt in der Platzierungsrunde mit vier Siegen und fünf Niederlagen auf Rang neun. Weiter geht es am kommenden Montag beim BSC Hagen (19.45 Uhr).

Die TSG Sprockhövel war indes in der 1. Kreisliga gefordert. Beim TSV Vorhalle II unterlag das Team mit 39:48. Der letzte Spieltag steht am kommenden Montag an. Dann spielt die TSG beim SC Concordia Hagen (20.30 Uhr).

Mehr Sportnachrichten aus Hattingen und Sprockhövel gibt es hier. Auch den Lokalsport-Newsletter können Sie hier abonnieren.

Die Facebook-Gruppe zum Sport in Hattingen und Sprockhövel gibt es hier.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hattingen Sprockhövel