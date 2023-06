Aufstiegscoach hat HSC Welper verlassen, Trio übernimmt

Hattingen. Zwei Spielerinnen aus der Verbandsliga, eine aus der Landesliga. Beim HSC Welper hat sich einiges getan. Der Ruhrbogen wird gegen Schalke testen.

Es ist Eile angesagt. Durch die Handball-Europameisterschaft der Männer vom 10. bis zum 28. Januar 2024 in Deutschland, müssen auch die heimischen Handballteams auf Kreisebene im Januar pausieren – und dementsprechend früher in die neue Saison starten.

Das sind ihre Pläne.

Ruhrbogen Hattingen (Kreisliga)

Am 4. Juli startet der Ruhrbogen in die Vorbereitung. Zwei Mal die Woche wird trainiert. Testspiele sind gegen den FC Schalke (Kreisklasse) 04 sowie den Niederbergischen HC aus der Bezirksoberliga geplant.

Die Gegner des Ruhrbogens: SV Welsterholt II, SG Linden-Dahlhausen, TV Wattenscheid, TV Gladbeck, HSG Hattingen/Sprockhövel III, Bochumer HC, DJK Westfalia Welper II, SG Suderwich, Westfalia Scherlebeck, HTV Recklinghausen, ETG Recklinghausen II, TB Beckhausen, PSV Recklinghausen II.

HSC Welper (Frauen-Kreisliga)

Mit einem neuen Spielertrainerinnen-Trio starten die Kreisliga-Aufsteigerinnen aus Welper in die neue Spielzeit. Dominik Braun, der bisherige Coach, spielt selbst in Wuppertal aktiv Handball. Da fehlte die Zeit, die Welperanerinnen weiterhin zu betreuen. Übernommen haben Kathrin Hippe, die in der vergangenen Saison schon in Welper war, sowie Christina Hausherr und Vanessa Oberbossel, die vom Verbandsligisten ETSV Witten zurückkehren.

Christina Hausherr ist Teil des neuen Trainerinnen-Trios bei der HSC Welper. Foto: Biene Hagel / FUNKE Foto Services

„Wir haben früher schon in Hattingen gespielt. Jetzt sind wir aus familiären und Altersgründen zurückgekehrt“, sagt Hausherr. Seit Ende Mai wird schon trainiert, auch Einheiten bei B2-Performance in Witten stehen an, ehe es im Ligabetrieb am ersten September-Wochenende losgeht. Vorher stehen Testspiele an, unter anderem gegen die Bezirksliga-Aufsteigerinnen der HSG Annen-Rüdinghausen am 30. Juli. Auch gegen die SG Linden-Dahlhausen und die DJK Westfalia Welper soll getestet werden, die Termine stehen aber noch nicht fest. „Wir sind ein bunt durchgemischter Haufen, haben Spielerinnen, die schon ewig dabei sind und welche, die erst ein Jahr spielen. Aber es steckt Potenzial im Team“, so Hausherr, die mit Nadine Jansen vom Landesligisten HSG Gevelsberg-Silschede auch einen externen Zugang verkünden kann.

Die gegnerischen Teams des HSC Welper: HSG DJK Rauxel-Schwerin, Bochumer HC II, VfL Bochum, HSV Herbede, VfL Hüls, PSV Recklinghausen III, VfL Gladbeck II, SuS Olfen.

HC Hasslinghausen (Kreisliga)

Beim kleinen Verein aus Hasslinghausen fängt die Vorbereitung auf due neue Spielzeit in der zweiten Hälfte der Schulferien in der Glückauf-Halle an. Vorbereitungsspiele sind momentan noch nicht geplant. Ein Kaltstart zum Saisonbeginn am 26. August ist also möglich. „Da in unserer Gruppe 15 Mannschaften sind, darunter sieben Absteiger aus der Bezirksliga, gibt es zunächst eine Hinrunde. Danach werden acht Teams um den Aufstieg und der Rest in einer einfachen Runde um den Kreispokal spielen“, sagt Klaus-Dieter Hiedels vom HCH.

Die Gegner des HC Hasslinghausen: Niederbergischer HC II und III, HSG Velbert/Heiligenhaus II und III, Vohwinkeler STV II, MTV Elberfeld II, Cronenberger TG IV, Team CDG/DAV Wuppertal, SSG Wuppertal/HSV Wuppertal II und III, ASV Wuppertal, TB Wülfrath IV, TVD Velbert, Vohwinkeler STV III, LTV Wuppertal III.

HSG Hattingen-Sprockhövel (Frauen-Kreisklasse)

Das ehemalige, junge Team der TSG Sprockhövel geht als HSG in die neue Saison in der Kreisklasse. Die erste Partie steht am ersten September-Wochenende gegen den FC Schalke 04 an. Bis auf die Saisoneröffnung am 20. August gibt es noch keine Termine.

Die gegnerischen Teams der HSG Hattingen/Sprockhövel: TV Wattenscheid II, VfL Hüls II, FC Schalke 04, Bochumer HC III, ETG Recklinghausen II, TB Beckhausen, Elmar Herne 22, TuS Bommern II, TuS Ickern II, CVJM Gelsenkirchen-City

