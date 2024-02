Hattingen. Der SuS Niederbonsfeld und die Fanszenen von Borussia Mönchengladbach und Union Berlin nehmen nach einem tödlichen Autounfall Abschied.

„Ruhe in Frieden, Aron. Du fehlst!“, steht auf dem Plakat, welches Spieler des SuS Niederbonsfeld am Wochenende vor ihrer Partie gegen die SpVgg Steele in der Kreisliga B hochhielten. Der ganze Verein trauert um Aron, einem Freund und Mitspieler, der am 17. Februar bei einem Autounfall auf dem Weg zum Bundesligaspiel von Borussia Mönchengladbach bei RB Leipzig tödlich verunglückte.

„Es bleibt nunmehr die unermessliche Aufgabe, mit einer großen Trauer zurechtzukommen. Was immer bleibt, ist die Erinnerung an einen liebenswerten, positiven und fröhlichen Menschen, dessen große Leidenschaft dem Fußball galt. Wir fühlen mit Arons Familie. Die SuS-Familie trägt Trauer“, so der Verein, der auf Anfrage aus Respekt und Trauer nichts Weiteres sagen wollte, auf den eigenen Kanälen.

Auch die Ultras von Union Berlin und die von Borussia Mönchengladbach widmeten Aron beim Heimspiel an diesem Wochenende gegen den VfL Bochum ein Gedenkplakat. „Wir werden dich nie vergessen. Ruhe in Frieden, Aron“ war in Mönchengladbach zu lesen.

Auch die Sottcultura Ultras von Borussia Mönchengladbach nehmen Abschied

Zudem veröffentlichten die „Sottocultura Ultras“ einen Nachruf für den Verstorbenen. Sie nahmen mit folgenden Worten Abschied: „Lieber Aron, vor einigen Jahren hast du dich gemeinsam mit deinem Cousin und besten Freund dazu entschieden, ein Teil der Ultraszene Mönchengladbach zu werden und den Weg mit uns zu gehen. Schnell fandest du den Weg zu Ascendente und wurdest uns als einer der lebensfrohesten Menschen in unseren Reihen bekannt, der stets gut gelaunt und immer für seine Freunde da war. Als wir gestern auf dem Weg zum Auswärtsspiel nach Leipzig von deinem plötzlichen und viel zu frühen Tod erfuhren, ist eine Lücke entstanden, die niemals ausgefüllt werden kann. Mit dir verlieren wir nicht nur ein Mitglied unserer Gruppe, sondern einen Cousin, Bruder und guten Freund. Schon jetzt vermissen wir dich und versprechen dir, dich immer in unseren Herzen zu tragen.“

Weitere Berichte aus dem Lokalsport in Hattingen & Sprockhövel lesen Sie hier!

Zur Facebook-Gruppe zum Fußball in Hattingen und Sprockhövel geht es hier.

Zur Facebook-Gruppe zum Sport in Hattingen und Sprockhövel geht es hier.