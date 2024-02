Siwar Karim, TSG, am Mittwoch, dem 23. August 2023 mit Jugendfußball in der C-Junioren-Landesliga zwischen der TSG Sprockhövel, in weiß, und derHammer SpVg. im Arena Stadion in Sprockhövel.Foto: Walter Fischer / FUNKE Foto Services © FUNKE Foto Services | Walter Fischer