Hattingen/Sprockhövel. Sandzak trifft sechsmal in 30 Minuten, Winz-Baak gewinnt noch höher. Der RSV verliert zweistellig. Wochen der Wahrheit für die SFN III.

Die Ergebnisse der Hattinger Teams in der B-Liga hatten es an diesem Wochenende in sich. Hohe Siege und deutliche Niederlagen waren an der Tagesordnung. Einzige Ausnahme war die DJK Märkisch Hattingen, die sich mit einem 2:0-Erfolg bei den Sportfreunden Schnee begnügte.