Jubel DJK nach dem Ausgleich durch Gabriel Nebojsa Sapesi am Sonntag, dem 25. Februar 2024 in der Fußball-Landesliga mit SF Niederwenigern, in gelb, gegen DJK BW Mintard, in weiss, im Stadion in Hattingen Niederwenigern. Foto: Walter Fischer / FUNKE Foto Services © FUNKE Foto Services | Walter Fischer