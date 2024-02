Soest. Der SCO ist mit dem SV Westfalia Soest auf Augenhöhe. Der Trainer zeigt sich zufrieden. Einem wichtigen Stammspieler droht eine Pause.

Nicht zum ersten Mal in dieser Saison lieferte sich der SC Obersprockhövel mit einem Topteam ein Duell auf Augenhöhe in der Fußball-Westfalenliga. Anders als in der Vorwoche wurde die Wasilewski-Elf gegen den SV Westfalia Soest nun aber immerhin mit einem 1:1-Remis belohnt. „Ich bin damit zufrieden und wir nehmen den Punkt gerne mit“, sagte Robert Wasilewski.