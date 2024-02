Hattingen. Die DJK Westfalia Welper verspielt den Sieg gegen den TuS Bommern II fahrlässig. Ein A-Jugendlicher gibt sein Bezirksliga-Debüt.

Die Punkte lagen auf dem Silbertablett. Die DJK Westfalia Welper hat sie aber nicht heruntergenommen. So verlor die Mannschaft von Trainer Tobias Lask das Heimspiel gegen den TuS Bommern II in der Handball-Bezirksliga trotz eines eigentlich beruhigenden Vorsprungs in der Endphase noch mit 31:33. Der zweite Tabellenplatz ist in Gefahr.