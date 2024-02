Sprockhövel. Klare Angelegenheit für den Tabellenführer. Die Frauen der HSG Hattingen-Sprockhövel unterliegen im Spitzenspiel dem TV Wattenscheid II

Der Name FC Schalke 04 strahlt auch im Handball immer noch etwas aus. Gleich zwei Mal trafen in den vergangnen Tagen die HSG Hattingen-Sprockhövel und der FC Schalke 04 aufeinander. Nachdem die Frauen der HSG in der Kreisklasse am Donnerstagabend klar und deutlich mit 27:19 in der Sporthalle Schürenkamp gewannen, dann aber das Spitzenspiel am Wochenende gegen den TV Wattenscheid II deutlich mit 23:33 verloren und somit mit 20:6-Punkten hinter Wattenscheid (21:3) auf Rang zwei bleiben, hatten die Männer der HSG Hattingen-Sprockhövel IV gegen die Schalker Erstvertretung in der ersten Kreisklasse bei der 17:35-Niederlage keine Chance.