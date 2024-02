Hattingen/Sprockhövel. Die HSG kann ins Aufstiegsrennen eingreifen, ist aber „krasser Außenseiter“ beim HC TuRa Bergkamen, dem der HSG-Coach noch mehr zutraut

Auf dem Weg zum Klassenerhalt steht die HSG Hattingen-Sprockhövel in der Handball-Verbandsliga vor einer hohen Auswärtshürde. Die HSG reist am Samstag zum Tabellendritten HC TuRa Bergkamen (Anwurf: 19:30 Uhr, Sporthalle Am Friedrichsberg, Albert-Schweitzer-Straße). Und dort hängen die Trauben hoch.