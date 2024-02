Hattingen. Im Sommer verlor der SuS Niederbonsfeld seine zweite Damen-Mannschaft. Viele wechselten zu BW Langenberg. Nun gelingt der Wiederaufbau.

Mit einem Zähneknirschen musste der SuS Niederbonsfeld zu Beginn dieser Saison akzeptieren, keine zweite Frauenmannschaft in der Kreisliga an den Start schicken zu können. Fast das komplette Team verließ den Klub und schloss sich stattdessen Blau-Weiß Langenberg an. „Das tut uns weh, wir hatten jahrelang eine zweite Mannschaft“, sagte Jörg Schwarz, der Trainer der Erstvertretung bei den Frauen und Abteilungsleiter damals.

Nun hat der Klub diese Zeit überwunden. Ab der kommenden Saison soll es wieder zwei Frauenteams an der Kohlenstraße geben. „Wir setzen unseren Plan mit der Meldung einer weiteren Damenmannschaft in der nächsten Saison nun konkret um“, verkündet Bianca Gordek, die nun Abteilungsleiterin Mädchen und Damen des SuS Niederbonsfeld ist. „Den ersten und wichtigsten Baustein dazu, nämlich eine Trainerin, werden wir mit Julia Kempkens besetzen“, so Gordek.

SuS Niederbonsfeld hat Mädchen-Teams in allen Altersklassen besetzt

Die 38-jährige Julia Kempkens spielte in ihrer aktiven Laufbahn beim Garather SV in der Regionalliga und beim 1. FC Wülfrath in der Niederrheinliga. Nachdem sie erste Trainerinnen Erfahrungen in der Jugend der SF Siepen gesammelt hat, trainiert sie dort seit 2021 die Damenmannschaft in der Kreisliga. Eine ihrer Töchter spielt beim SuS Niederbonsfeld bei den U15-Juniorinnen.

„Ein Verein, der alle Mädchen-Teams besetzt hat, benötigt eine zweite Damenmannschaft, um allen Spielerinnen Spielpraxis zu ermöglichen und besonders, um älteren Jugendspielerinnen den Übergang in die Seniorinnen zu erleichtern.“ freut sich auch der sportliche Leiter Damen, Jörg Schwarz, auf die erfahrene Kollegin und das zusätzliche Team. 28 Spielerinnen stehen aktuell im Kader der ersten Damen, die in der Bezirksliga spielen. Zehn Spielerinnen werden zur kommenden Saison von der U17 zu den Seniorinnen aufrücken. Zudem sei man mit einigen ehemaligen Spielerinnen im Kontakt. Ausreichend Spielerinnen für eine zweite Mannschaft, die dann in der Kreisliga starten wird, sind also vorhanden.

Interessierte Spielerinnen können sich unter sus-niederbonsfeld-damen@web.de oder bei den Ansprechpartnern auf www.sus-niederbonsfeld.de/damen melden. Ein Probetraining ist bereits jetzt jederzeit möglich.

