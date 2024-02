Hattingen. Seit fast sechs Monaten wartet der TuS auf einen Pflichtspiel-Sieg. Für den Klassenerhalt gibt es nun Verstärkung – von oben und unten.

Tabellenschlusslicht der Kreisliga A1, vier Punkte Rückstand auf den nächsten Konkurrenten und auch Neu-Trainer Vladislav Dinges konnte in den ersten beiden Spielen noch nicht die ergebnistechnische Trendwende einläuten. Der TuS Hattingen II schwebt in höchster Abstiegsgefahr. Doch der Auftritt der vergangenen Woche gegen Spitzenteam VfB Günnigfeld II macht Mut für die am Sonntag anstehende Partie bei Eintracht Grumme (15 Uhr).