Hattingen/Sprockhövel. Die HSG Hattingen-Sprockhövel II hat seit Jahresbeginn selbst Optimisten überrascht. Mit den Bochumern hat sie noch eine Rechnung offen

Die HSG Hattingen-Sprockhövel II möchte unbedingt im Heimspiel am Samstag gegen den SV Teutonia Riemke II (19 Uhr, Glückaufhalle, Dresdener Straße 11, Sprockhövel) die Erfolgsserie fortsetzen und mit dem fünften Sieg in Serie einen weiteren Meilenstein in Richtung Bezirksligaverbleib setzen.

„Für uns geht es in den nächsten Spielen darum, so schnell wie möglich die wohl zum Klassenerhalt reichenden 15 Punkte zu erreichen“, sagt HSG-Trainer Jan Schiltz, der mit seiner Mannschaft im Falle eines weiteren Sieges die Zähler zwölf und dreizehn einheimsen und das Punkteverhältnis zum 13:13 ausgleichen würde. Dass das am 13. Spieltag überhaupt möglich sein würde, hätten Anfang des Jahres selbst die größten Optimisten wohl kaum für möglich gehalten.

HSG Hattingen-Sprockhövel II wurde im Hinspiel von Riemke überrannt

Die Spielgemeinschaft, die das Hinspiel glatt mit 19:32 verlor, will aus einer sicheren Deckung heraus wieder zu ihrem in den letzten Wochen so erfolgreichen Tempospiel kommen. „Im Hinspiel sind wir von Riemke überrannt worden. Diesmal soll es andersherum laufen“, will Jan Schiltz mit seinen Jungs einmal mehr die eigenen Stärken in die Waagschale werfen.

Mit dem spielenden Vorsitzenden Jannis Sinnemann und dem sportlichen Leiter Linus Grossmann werden die beiden seit Jahresbeginn als Verstärkung zum Kader aufgerückten Routiniers weiter mit dabei sein. Das Duo hat mit seiner großen Erfahrung die Mannschaft deutlich stabilisiert. Zudem wird auch Philipp Zaghow im Team zurückerwartet. Fehlen werden aber weiterhin die verletzten Philipp Bruchsteiner und Sebastian Gornik. Angesichts des womöglich übergroßen Kaders wird voraussichtlich der eine oder andere Spieler in der vierten Mannschaft aushelfen, die bereits um 17 Uhr in der Glückaufhalle gegen Spitzenreiter FC Schalke 04 antritt.

