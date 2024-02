Hattingen. Spielerinnen werden ab sofort gesucht, der Trainingstermin steht schon fest. Ein Hattinger Verein möchte wieder Frauenfußball anbieten.

Die ersten Gedanken seien am Ende des vergangenen Jahres ausgetauscht worden, sagt Sebastian Knop, der 1. Vorsitzende des der Fußball-Abteilung des TuS Hattingen. „Eine Tochter von einem langjährigen Mitglied kam auf und zu und hat gefragt, ob wir nicht wieder eine Damenmannschaft gründen wollen. Ich habe das sehr gerne aufgenommen und es im Vorstandskreis besprochen. Alle waren direkt zu 100 Prozent begeistert“, so Knop.

Nun sollen Taten folgen. Der TuS sucht aktiv nach Spielerinnen ab 16 Jahren, um eine Damenmannschaft zu gründen. Aktuell gibt es bisher wohl fünf bis sechs interessierte Spielerinnen. Ob es möglich ist, schnell genug eine entsprechende Menge an Fußballerinnen zu generieren, um direkt auch in den Spielbetrieb einzusteigen, ist noch offen.

Falls dieses Vorhaben nicht klappt, würde das Team erst einmal mit Freundschaftsspielen aufgebaut werden. Auch, ob es eine 9er- oder eine 11er-Mannschaft werden wird, ist noch unklar. Anders sieht das bei der Trainingszeit aus: „Wir haben aktuell durch die drei Seniorenmannschaften und die große Jugend den Montagabend um 19.30 Uhr frei“, so Knop. Interessierte können sich über die Social-Media-Kanäle des Vereins melden.

Frauenfußball gibt es beim VfL Gennebreck, SuS Niederbonsfeld und SF Niederwenigern, Mädchen spielen auch bei der DJK Märkisch Hattingen

Zuletzt gab es in der Saison 2017/2018 ein B-Juniorinnenteam beim TuS Hattingen, welches sich dann auflöste. Seitdem spielten beim TuS keine Frauen oder Mädchen in eigenen Teams. Im Umkreis gibt es in Hattingen die Frauenmannschaften der Sportfreunde Niederwenigern in der Landesliga, des SuS Niederbonsfeld in der Bezirksliga, der SG Überruhr/Niederwenigern in der Kreisliga. All diese Teams spielen aber im Fußballkreis Essen. Im Fußballkreis Bochum hat sonst nur die DJK Märkisch ein B-Juniorinnenteam gemeldet. In Sprockhövel spielt der VfL Gennebreck in der Kreisliga A. Die Wilde 13 Sprockhövel zog sich zuletzt aus dem Spielbetrieb der Kreisliga B zurück.

