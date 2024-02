Hattingen/Sprockhövel. Der Ruhrbogen richtet den Blick auf den Abstiegskrimi gegen Beckhausen. Um das andere Extrem spielen die HSG III und der HSC Welper.

Ein inhaltlicher Punkt, ein mentaler, ein nicht kontrollierbarer und schon war die 24:34-Niederlage des Ruhrbogen Hattingen in der Handball-Kreisliga gegen den SV Westerholt II deutlich. „Erstens sind wir zu spät in das Spiel reingekommen, wir haben die ersten elf Minuten völlig verpennt. Zweitens haben wir die Abschlüsse zu schnell gesucht. Und drittens hatte Westerholt drei Rückraumspieler aus der ersten Mannschaft dabei“, zählt Ruhrbogens Trainer Andreas Trompeter die Fehlermängel auf. Zu deutlich seien die Unterschiede in der Ausbildung und der körperlichen Verfassung sichtbar gewesen, so der Coach.