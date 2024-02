Castrop-Rauxel. Die HSG Hattingen-Sprockhövel II holt den vierten Sieg in Serie. Ist der Klassenerhalt schon sicher? Der Trainer sieht das anders.

Die HSG Hattingen-Sprockhövel II ist auf dem besten Weg, sich frühzeitig aus dem Abstiegskampf der Handball-Bezirksliga zu verabschieden. Mit dem vierten Sieg in diesem Jahr setzte die Mannschaft von Trainer Jan Schiltz eindrucksvoll die Erfolgsserie fort. Die HSG gewann beim Schlusslicht TuS Ickern hochverdient mit 29:18 und hat mit dem zweiten doppelten Punktegewinn in Folge in fremder Halle auch die Auswärtsschwäche endlich überstanden.