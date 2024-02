Sprockhövel. Der Hiddinghauser FV macht gegen den VfL Gennebreck schon früh im Spiel alles klar. Ganz zufrieden ist der HFV-Trainer aber nicht.

Das Duell der Sprockhöveler A-Liga-Absteiger hatte am Sonntagnachmittag einen klaren Sieger. Der ungeschlagene Tabellenführer setzte seine tolle Serie weiterhin fort und so gewann der Hiddinghauser FV in einem untypischen Derby gegen den VfL Gennebreck mit 3:0. Über eine Sache war Hiddinghausens Coach Sinischa Schneider aber alles andere als erfreut.