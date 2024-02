Hattingen. Der TuS zittert länger als gedacht gegen den TuS Kaltehardt. Durch den Sieg hat er Hedefspor auf Rang drei verdrängt. Ein Joker sticht.

Der TuS Hattingen springt in der Kreisliga A auf Platz zwei. Der dazu benötige Sieg gegen den TuS Kaltehardt fiel den Rot-Weißen allerdings nicht leicht, da die Elf von Trainer Serkan Aydin vor dem Tor zu fahrlässig agierte. Am Ende erlöste ein Joker den TuS und so stand es nach 90 Minuten 3:1.