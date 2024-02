Hattingen/Sprockhövel. 17 Tore in zwei Spielen, eine Rote Karte, drei Zeitstrafen. In der Verbandsliga bleibt die TSG Sprockhövel indes weiter in Not.

Es sei wirklich wahnsinnig schlecht verteidigt gewesen, sagt Jan Helfers nach der klaren 1:5-Niederlage seiner U19-Junioren der TSG Sprockhövel gegen den SV Lippstadt.