Hattingen. Er war über die Grenzen der eigenen Vereine hinweg ein engagierter Freund des Hattinger Fußballs. Nun ist Jürgen Stark verstorben.

Als der Macher im Hintergrund bezeichnete die WAZ Jürgen Stark im Jahre 2010 bei der Fußball-Stadtmeisterschaft, bei der er mit seinen Ansagen die Stimme des Turniers war. Fünf Jahre war er Abteilungsleiter und lange zuvor schon stellvertretender Geschäftsführer beim TuS Blankenstein, langjähriges Mitglied des Vorstands der Fußball-Fachschaft Hattingen, zwischenzeitlich stellvertretender Fachschaftsleiter und später Co-Trainer bei der U19 der DJK Märkisch. Nun ist Jürgen Stark, ein langjähriger und unermüdlicher Freund der Hattinger Fußballszene, am vergangenen Samstag mit Anfang 60 verstorben.

„Heute Nachmittag ist ein langjähriges Vereinsmitglied und ein geschätzter Kollege verstorben. Der TuS Blankenstein trauert um Jürgen Stark, der unseren Verein viele Jahre unterstützt hat. Unsere Gedanken sind bei seiner Frau und wir hoffen, dass sie die Kraft nicht verliert, mit diesem Verlust umzugehen“, ließ der TuS Blankenstein über seine offiziellen Kanäle verlauten.

Auch die DJK Märkisch Hattingen trauert um Jürgen Stark

Schnell machte die traurige Nachricht die Runde. Stimmen von der TSG Sprockhövel, von Hedefspor Hattingen, dem TuS Hattingen, der DJK Märkisch und noch vielen, vielen mehr, sie alle sammelten sich unter dem Post und drückten ihr tiefes Mitgefühl aus.

Auf mehreren Plätzen, so unter anderem beim Spiel von Hededspor Hattingen gegen TuRa Rüdinghausen und auch am Wildhagen wurden Schweigeminuten vor Anpfiff eingelegt. In den Farben getrennt, in der Sache vereint.

Jürgen Stark ist mit Anfang 60 verstorben. © WAZ | Hendrik Steimann

Die DJK Märkisch nahm selbst mit folgenden Worten Abschied: „Jürgen stand uns nach seinem Wechsel vom TuS Blankenstein an die Holthauser Straße jederzeit mit helfender Hand zur Verfügung und unterstützte bei Heimspieltagen, Turnieren und begleitete diverse Mannschaften zu Auswärtsspielen. Wir werden dich vermissen und wünschen deiner Familie ganz viel Kraft in dieser schweren Zeit. Mach’s gut Jürgen.“

