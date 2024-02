Hattingen. Die SG Welper holt gegen die DJK TuS Hordel den ersten Heimsieg der ganzen Saison. Ein Traumtor und das richtige Mindset entscheiden.

Ein Unentschieden beim Tabellendritten Westfalia Herne, der erste Heimsieg gegen die DJK TuS Hordel, die zuletzt Herne schlug: Es geht doch, warum nicht immer so, mag man den Landesliga-Fußballern der SG Welper nach dem 3:2-Erfolg über Hordel am Samstagabend zurufen. „Es muss bei uns im Kopf einfach Klick machen und wir müssen in Führung gehen. Wenn du gegen Hordel gewinnst und in Herne Unentschieden spielst, musst du dich vor niemanden verstecken“, sagte Welpers Coach Dino Degenhard nach dem Erfolg.