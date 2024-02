Hattingen/Sprockhövel. Die HSG Hattingen-Sprockhövel sichert sich einen 29:27-Erfolg und holt den vierten Saison-Sieg. Das sind die Bilder von der Partie.

Auch wenn es am Ende doch noch einmal knapp wurde beim 29:27-Erfolg der HSG Hattingen-Sprockhövel gegen die TG Voerde: Am Ende durfte der heimische Handball-Verbandsligist jubeln. Vor allem in der ersten Hälfte zog die HSG der TG Voerde den Zahn, führte dank einer ganz starken Leistung in der Defensive mit 17:12 und hatte mit Kai Werthebach einen ganz sicheren Schützen auf dem Feld.