Hattingen. Von der Landesliga bis zur Kreisliga C, Männer und Frauen. Die Fußball-Saison 2023/2024 läuft. Das sind die besten Torschützen aus Hattingen.

Um in die Top-10 zu kommen, braucht man mindestens zehn Tore. Es reicht aber nicht zwingend. So stehen mit Sinan Deveci und den nun nach Witten gewechselten Nico Breitbarth sogar zwei Spieler bei 20 Toren und dennoch nicht in den Top-10.

Tore in der Landesliga zählen mal 1,25 Punkte, Bezirksliga 1, Kreisliga A 0,75, Kreisliga B 0,5, Kreisliga C 0,25)

Die besten Torjäger Hattingens: Das sind die Top-10

1. Dominik Enz (SF Niederwenigern) 18 Tore, 22,5 Punkte

2. Marc Rapka (SF Niederwenigern) 15 Tore, 18,75 Punkte

3. Christina Löhken (SF Niederwenigern) 11 Tore, 14,25 Punkte

4. Ilhan Tas (Hedefspor Hattingen) 37 Tore, 11,75 Punkte (5 Tore für die erste Mannschaft, eins für die Zweite, 31 für die Dritte)

4. Paulina Schwarz (SuS Niederbonsfeld) 11 Tore, 11 Punkte

6. Leander Joklitschke (DJK Märkisch Hattingen) 21 Tore, 10,5 Punkte

7. Philipp Lindemann (SuS Niederbonsfeld) 10 Tore, 10 Punkte

8. Niklas Koch (DJK Märkisch Hattingen) 19 Tore, 9,5 Punkte

8. Sascha Brinkmann (RSV Hattingen) 19 Tore, 9,5 Punkte

10. Leon Welticke (SF Niederwenigern II) 11 Tore, 8,25 Punkte

Mehrere Spieler aus der Kreisliga C stehen bei über zehn Toren

Maximilian Golz (SF Niederwenigern) 8 Tore, 8,5 Punkte (6 Tore für die erste Mannschaft, zwei für die dritte)

Lea Reinartz (SuS Niederbonsfeld) 8 Tore, 8 Punkte

Henrik Eggemann (SF Niederwenigern II) 10 Tore, 7,5 Punkte

Tobias Spannagel (SuS Niederbonsfeld) 8 Tore, 7 Punkte (6 Tore für die erste Mannschaft, zwei für die zweite)

Mücahit Atilmis (Hedefspor Hattingen) 9 Tore, 6,75 Punkte

Nico Werda (TuS Hattingen) 9 Tore, 6,75 Punkte

Lukas Seidler (TuS Hattingen) 9 Tore, 6,75 Punkte

Nico Serrano-Nieto (SF Niederwenigern III) 13 Tore, 6,5 Punkte

Felix Thiele (SuS Niederbonsfeld II) 12 Tore, 6 Punkte

Eduard Geik (RSV Hattingen) 12 Tore, 6 Punkte

Serkan Kurtboz (VfL Winz-Baak) 11 Tore, 5,5 Punkte

Tim Rohde (DJK Märkisch Hattingen) 11 Tore, 5,5 Punkte

Jana Beuermann (SG Überruhr/SF Niederwenigern II) 7 Tore, 5,25 Punkte

Nedim Ceylan (Hedefspor Hattingen) 7 Tore, 5,25 Punkte

Schevan Rascho (SF Niederwenigern) 4 Tore, 5 Punkte

Nico Breitbarth (DJK Märkisch Hattingen II) 20 Tore, 5 Punkte

Sinan Deveci (TuS Blankenstein) 20 Tore, 5 Punkte

Ahmet Hot (FC Sandzak-Hattingen) 9 Tore, 4,5 Punkte

Johann Geik (RSV Hattingen) 8 Tore, 4 Punkte

Mehmet Derebasi (VfL Winz-Baak) 8 Tore, 4 Punkte

Jonas Filep (TuS Hattingen) 5 Tore, 3,75 Punkte

Nora Hensing (SF Niederwenigern) 3 Tore, 3,75 Punkte

Jason-Lee Gerhardt (SF Niederwenigern) 3 Tore, 3,75 Punkte

Jared Sikorski (TuS Hattingen II) 5 Tore, 3,75 Punkte

Daniel Lider (FC Sandzak-Hattingen) 7 Tore, 3,5 Punkte

Rene Bien (SuS Niederbonsfeld II) 7 Tore, 3,5 Punkte

Mithat Aydin (FC Sandzak-Hattingen) 7 Tore, 3,5 Punkte

Dennis Weber (TuS Hattingen III) 14 Tore, 3,5 Punkte

Lisa Höfs (SuS Niederbonsfeld) 3 Tore, 3 Punkte

Julian Berger (SuS Niederbonsfeld II) 6 Tore, 3 Punkte

Tom Reimann (SF Niederwenigern III) 6 Tore, 3 Punkte

Sebastian Schnell (SF Niederwenigern II) 4 Tore, 3 Punkte

Paul Beyer (SF Niederwenigern II) 4 Tore, 3 Punkte

Connor Ost (Hedefspor Hattingen) 4 Tore, 3 Punkte

Almir Hajric (FC Sandzak-Hattingen) 6 Tore, 3 Punkte

Niklas Böhm (TuS Hattingen II) 4 Tore, 3 Punkte

Pascal Groß (DJK Märkisch Hattingen) 6 Tore, 3 Punkte

Nico Rother (DJK Märkisch Hattingen) 6 Tore, 3 Punkte

Nic Margref (SF Niederwenigern II) 4 Tore, 3 Punkte

Nick Zarth (SF Niederwenigern III) 6 Tore, 3 Punkte

Marius Koberg (SuS Niederbonsfeld II) 6 Tore, 3 Punkte

Felix Hoffmann (SuS Niederbonsfeld) 3 Tore, 3 Punkte

Moritz Treger (TuS Blankenstein) 11 Tore, 2,75 Punkte

Paul Renneberg (SF Niederwenigern II) 3 Tore, 2,75 Punkte (zwei Tore für die zweite Mannschaft, eins für die erste)

Akbar Baghirov (Hedefspor Hattingen III) 11 Tore, 2,75 Punkte

Matthias Surowietz (TuS Hattingen III) 11 Tore, 2,75 Punkte

Mette Battling (SF Niederwenigern) 2 Tore, 2,5 Punkte

Ugnius Motiejunas (SG Welper) 2 Tore, 2,5 Punkte

Moritz Krummacher (SG Welper) 2 Tore, 2,5 Punkte

Kevin Müller (RSV Hattingen) 5 Tore, 2,5 Punkte

Julius Senger (SG Welper II) 10 Tore, 2,5 Punkte

Jason Kolenda (SuS Niederbonsfeld II) 5 Tore, 2,5 Punkte

Robin Nenstiel (SG Welper) 2 Tore, 2,5 Punkte

Martin Hofmann (SF Niederwenigern III) 5 Tore, 2,5 Punkte

Johannes Schnieder (SF Niederwenigern III) 5 Tore, 2,5 Punkte

Richard Katke (TuS Blankenstein) 10 Tore, 2,5 Punkte (acht Tore für die erste Mannschaft, zwei für die zweite)Marvin Kamperhoff (SF Niederwenigern III) 5 Tore, 2,5 Punkte

Fabrice Djeri Outcha (TuS Hattingen) 3 Tore, 2,25 Punkte

Matthias Hendricks (SF Niederwenigern II) 3 Tore, 2,25 Punkte

Robin Pollap (TuS Hattingen III) 9 Tore, 2,25 Punkte

Lutz Dahlhaus (SF Niedwerwenigern II) 3 Tore, 2,25 Punkte

Malte Honisch (SF Niederwenigern II) 3 Tore, 2,25 Punkte

Ramon Sauret-Kranz (TuS Hattingen) 3 Tore, 2,25 Punkte

Firat Tiris (Hedefspor Hattingen) 3 Tore, 2,25 Punkte

Florian Hau (TuS Hattingen) 3 Tore, 2,25 Punkte

Dominik Elbe (TuS Hattingen II) 3 Tore, 2,25 Punkte

Ferhat Kaya (Hedefspor Hattingen III) 9 Tore, 2,25 Punkte

Senad Vokshi (TuS Hattingen) 3 Tore, 2,25 Punkte

Ben Sauer (SG Welper II) 9 Tore, 2,25 Punkte

Valerij Bopp (RSV Hattingen) 4 Tore, 2 Punkte

Jonas Weck (SuS Niederbonsfeld) 2 Tore, 2 Punkte

Finn Hillemacher (SuS Niederbonsfeld) 2 Tore, 2 Punkte

Hannes Schwarz (DJK Märkisch Hattingen) 4 Tore, 2 Punkte

Katharina Maria Henzel (SuS Niederbonsfeld) 2 Tore, 2 Punkte

Mariella Zimmermann (SuS Niederbonsfeld) 2 Tore, 2 Punkte

Amelie-Sophie Kannenberg (SuS Niederbonsfeld) 2 Tore, 2 Punkte

Kevin Jedrysiak (TuS Hattingen III) 3 Tore, 1,75 Punkte (zwei Tore für die erste Mannschaft, eins für die dritte)

Hakan Abanoz (Hedefspor Hattingen) 3 Tore, 1,75 Punkte (zwei Tore für die erste Mannschaft, eins für die dritte)

Lionell Stieglitz (SG Welper II) 7 Tore, 1,75 Punkte

Moritz Zöllner (TuS Hattingen III) 3 Tore, 1,75 Punkte (zwei Torr für die erste Mannschaft, eins für die dritte)

Mersin Kurbasevic (FC Sandzak-Hattingen) 4 Tore, 1,75 Punkte (drei Tore für die erste Mannschaft, eins für die Zweite)

Sertac Dogan (TuS Hattingen) 2 Tore, 1,5 Punkte

Niclas Bittner (TuS Hattingen II) 2 Tore, 1,5 Punkte

Maxim Osterhage (TuS Blankenstein) 6 Tore, 1,5 Punkte

Mert Gözdas (TuS Hattingen II) 2 Tore, 1,5 Punkte

Lennart Bayer (SF Niederwenigern III) 3 Tore, 1,5 Punkte

Deniz Aydin (DJK Märkisch Hattingen II) 6 Tore, 1,5 Punkte

Daniel Ammersilge (SF Niederwenigern III) 3 Tore, 1,5 Punkte

Noah Zielinski (SG Welper II) 6 Tore, 1,5 Punkte

Patryk Sulek (TuS Hattingen II) 2 Tore, 1,5 Punkte

Sahin Aghababaei (VfL Winz-Baak) 3 Tore, 1,5 Punkte

Julia Börner (SF Niederwenigern/SG Überruhr) 2 Tore, 1,5 Punkte

Niklas Lümmer (SF Niederwenigern II) 2 Tore, 1,5 Punkte

Pascal Salewski (TuS Hattingen III) 4 Tore, 1,5 Punkte (drei Tore in der dritten Mannschaft, eins für die erste)

Bjarne Berens (DJK Märkisch Hattingen) 3 Tore, 1,5 Punkte

Fouad Hamroune (Hedefspor Hattingen II) 6 Tore, 1,5 Punkte

Tom Mianecki (SF Niederwenigern II) 2 Tore, 1,5 Punkte

Kevin Surowietz (TuS Hattingen III) 6 Tore, 1,5 Punkte

Jan Oberhagemann (SG Welper) 1 Tor, 1,25 Punkte

Cedric Petz (SG Welper) 1 Tor, 1,25 Punkte

Jordi Barrera (SF Niederwenigern) 1 Tor, 1,25 Punkte

Alan Kalongi (SF Niederwenigern) 1 Tor, 1,25 Punkte

Paul Schütte (SF Niederwenigern) 1 Tor, 1,25 Punkte

Faez Qasim Al-Bro (SG Welper) 1 Tor, 1,25 Punkte

Amin Ouahaalou (SF Niederwenigern) 1 Tor, 1,25 Punkte

Florian Pemöller (SG Welper) 1 Tor, 1,25 Punkte

Sergej Stahl (SF Niederwenigern) 1 Tor, 1,25 Punkte

Jason Dylan Schäfer (TuS Blankenstein) 5 Tore, 1,25 Punkte

Linnea Steffen (SF Niederwenigern) 1 Tor, 1,25 Punkte

Frederick Gipper (SF Niederwenigern) 1 Tor, 1,25 Punkte

Fabian Lümmer (SF Niederwenigern) 1 Tor, 1,25 Punkte

Marie Lungwitz (SF Niederwenigern) 1 Tor, 1,25 Punkte

Jordi Barrera (SF Niederwenigern) 1 Tor, 1,25 Punkte

Gian Luca Gaida (TuS Blankenstein) 5 Tore, 1,25 Punkte

Finn Dorka (SF Niederwenigern) 1 Tor, 1,25 Punkte

Florian Machtemes (SF Niederwenigern) 1 Tor, 1,25 Punkte

Maximilian Claus (SG Welper) 1 Tor, 1,25 Punkte

Tom Pickhardt (SG Welper) 1 Tor, 1,25 Punkte

Nick Hillmann (SF Niederwenigern) 1 Tor, 1,25 Punkte

Omar Bagirovi (Hedefspor Hattingen III) 5 Tore, 1,25 Punkte

Ravissa Biefel (SF Niederwenigern) 1 Tor, 1,25 Punkte

Marcel Meißner (DJK Märkisch Hattingen II) 5 Tore, 1,25 Punkte

Elvis Gorcevic (FC Sandzak-Hattingen II) 5 Tore, 1,25 Punkte

Zahlreiche Spielende mit einem Punkt

Jordan Lawal (SF Niederwenigern III) 2 Tore, 1 Punkt

Bjarne Speh (SF Niederwenigern III) 2 Tore, 1 Punkt

Dennis Mittmann (SuS Niederbonsfeld) 1 Tor, 1 Punkt

Cahit Akkan (FC Sandzak-Hattingen) 2 Tore, 1 Punkt

Waldemar Renke (RSV Hattingen) 2 Tore, 1 Punkt

Marie Krause (SuS Niederbonsfeld) 1 Tor, 1 Punkt

Justin Bick (RSV Hattingen) 2 Tore, 1 Punkt

Lisa Marie Schiller (SuS Niederbonsfeld) 1 Tor, 1 Punkt

Christopher Kniszewski (SuS Niederbonsfeld) 1 Tor, 1 Punkt

Janek Weber (SuS Niederbonsfeld) 1 Tor, 1 Punkt

Viktor Rosalski (SuS Niederbonsfeld) 1 Tor, 1 Punkt

Deborah Westerhoff (SuS Niederbonsfeld) 1 Tor, 1 Punkt

Yannick Feyand (SuS Niederbonsfeld) 1 Tor, 1 Punkt

Mariann Farkas (SuS Niederbonsfeld) 1 Tor, 1 Punkt

Mehti Kocak (RSV Hattingen) 2 Tore, 1 Punkt

Thorben Berger (SuS Niederbonsfeld II) 2 Tor, 1 Punkt

Felix Grotehusmann (DJK Märkisch Hattingen) 2 Tore, 1 Punkt

Kadir Demir (Hedefspor Hattingen III) 2 Tore, 1 Punkt (ein Tor für die erste Mannschaft, eins für die dritte)

Nico August (SF Niederwenigern II) 2 Tore, 1 Punkt

Deniz Caglar (VfL Winz-Baak) 2 Tore, 1 Punkt

Ali Günes (VfL Winz-Baak) 2 Tore, 1 Punkt

Luca Dobinski (SF Niederwenigern III) 2 Tore, 1 Punkt

Yasin Celik (VfL Winz-Baak) 2 Tore, 1 Punkt

Connar Rast (TuS Blankenstein) 4 Tore, 1 Punkt

Sascha Leineke (TuS Hattingen III) 4 Tore, 1 Punkt

Julian Pieper (TuS Hattingen III) 4 Tore, 1 Punkt

Lennart Potthoff (SG Welper II) 4 Tore, 1 Punkt

Fabio Waldmann (SF Niederwenigern III) 2 Tore, 1 Punkt

Bayram Tas (Hedefspor Hattingen III) 4 Tore, 1 Punkt

Muhammed Kiroglu (TuS Blankenstein) 4 Tore, 1 Punkt

Lars Hermann (SG Welper II) 4 Tore, 1 Punkt

Sophie Werwer (SuS Niederbonsfeld) 1 Tor, 1 Punkt

Fiona Tertilt (SuS Niederbonsfeld) 1 Tor, 1 Punkt

Florian Ebert (SF Niederwenigern III) 2 Tore, 1 Punkt

Roman Krutsch (RSV Hattingen) 2 Tore, 1 Punkt

Juliano Bschorr Guedes (TuS Hattingen) 2 Tor, 1 Punkt (ein Tor für die erste Mannschaft, eins für die Zweite)

Alle mit weniger als einem Punkt

Florian Finger (SF Niederwenigern II) 1 Tor, 0,75 Punkte

Florian Triestram (TuS Hattingen) 1 Tor, 0,75 Punkte

Orhan Yigit (Hedefspor Hattingen) 1 Tor, 0,75 Punkte

Moritz Berg (TuS Hattingen) 1 Tor, 0,75 Punkte

Sebastian Axt (SF Niederwenigern II) 1 Tor, 0,75 Punkte

Dustin Unterberg (TuS Hattingen II) 1 Tor, 0,75 Punkte

Carlo Collenberg (SF Niederwenigern II) 1 Tor, 0,75 Punkte

Jan Baatz (TuS Hattingen II) 1 Tor, 1,25 Punkte

Serkan Aydin (TuS Hattingen) 1 Tor, 0,75 Punkte

Niklas Röder (SF Niederwenigern II) 1 Tor, 0,75 Punkte

Faruk Inci (Hedefspor Hattingen III) 3 Tore, 0,75 Punkte

Emir Turkovic (FC Sandzak-Hattingen II) 3 Tore, 0,75 Punkte

Laura Kirchhoff (SF Niederwenigern/SG Überruhr) 1 Tor, 0,75 Punkte

Marcel Modro (SF Niederwenigern II) 1 Tor, 0,75 Punkte

Jan-Christian Höhmann (TuS Hattingen III) 3 Tore, 0,75 Punkte

Niklas Maucksch (SG Welper II) 3 Tore, 0,75 Punkte

Moritz Endtner (TuS Blankenstein) 3 Tore, 0,75 Punkte

Lukas Jablonski (TuS Hattingen III) 3 Tore, 0,75 Punkte

Benedict Cronewitz (SG Welper II) 3 Tor, 0,75 Punkte

Sebastian Koch (SG Welper II) 3 Tore, 0,75 Punkte

Hakan Albanoz (Hedefspor Hattingen) 1 Tor, 0,75 Punkte

Arthur Kuske (TuS Hattingen III) 3 Tore, 0,75 Punkte

Galip Köse (Hedefspor Hattingen) 1 Tor, 0,75 Punkte

Mamadou Diallo (SG Welper II) 3 Tore, 0,75 Punkte

Fatih Cifci (Hedefspor Hattingen) 1 Tor, 0,75 Punkte

Christopher Sandner (TuS Hattingen III) 3 Tore, 0,75 Punkte

Levent Dalgic (TuS Hattingen) 1 Tor, 0,75 Punkte

Chris Laemmerhirt (TuS Hattingen II) 1 Tor, 0,75 Punkte

Baris Piskin (TuS Hattingen) 1 Tor, 0,75 Punkte

Lukas Schlag (DJK Märkisch Hattingen II) 3 Tore, 0,75 Punkte

Niklas Walter (TuS Hattingen III) 3 Tore, 0,75 Punkte

Nils Biernath (SG Welper II) 3 Tore, 0,75 Punkte

Orhan Balloshiti (FC Sandzak-Hattingen) 1 Tor, 0,5 Punkte

Enes Colic (FC Sandzak-Hattingen) 1 Tor, 0,5 Punkte

Tarik Topalovic (FC Sandzak-Hattingen) 1 Tor, 0,5 Punkte

Lokman Saleh (FC Sandzak-Hattingen) 1 Tor, 0,5 Punkte

Gerrit Brüning (SuS Niederbonsfeld II) 1 Tor, 0,5 Punkte

Pascale Addamiano (RSV Hattingen) 1 Tor, 0,5 Punkte

Nedjat Zornikl (FC Sandzak-Hattingen) 1 Tor, 0,5 Punkte

Sevder Akkan (VfL Winz-Baak) 1 Tor, 0,5 Punkte

Marc Günther (SuS Niederbonsfeld II) 1 Tor 0,5 Punkte

Armin Ammersilge (SuS Niederbonsfeld II) 1 Tor, 0,5 Punkte

Philipp Taistra (DJK Märkisch Hattingen) 1 Tor, 0,5 Punkte

Konstantin Konrad (SF Niederwenigern III) 1 Tor, 0,5 Punkte

Nils Dröge (TuS Hattingen II) 1 Tor, 0,5 Punkte

Jerome Peuser (TuS Blankenstein) 2 Tore, 0,5 Punkte

Flemming Schäfer (SF Niederwenigern III) 1 Tor, 0,5 Punkte

Nihad Mujezinovic (FC Sandzak-Hattingen) 1 Tor, 0,5 Punkte

Daniel Nowak (SG Hill Hattingen) 2 Tore, 0,5 Punkte

Deniz Klocke (DJK Märkisch Hattingen) 1 Tor, 0,5 Punkte

Pascal Winter (DJK Märkisch Hattingen II) 2 Tore, 0,5 Punkte

Kevin Paulisch (DJK Märkisch Hattingen II) 1 Tor, 0,5 Punkte

Tobias Gellhaus (DJK Märkisch Hattingen II) 2 Tore, 0,5 Punkte

Mehmet Birtek (TuS Blankenstein II) 2 Tore, 0,5 Punkte

Paul Leib (DJK Märkisch Hattingen II) 1 Tor, 0,5 Punkte

Moritz Börner (SG Hill Hattingen) 2 Tore, 0,5 Punkte

Nick Serres (DJK Märkisch Hattingen) 1 Tor, 0,5 Punkte

Yassin Ibrahim (VfL Winz-Baak) 1 Tor, 0,5 Punkte

Sven Hausherr (SG Hill Hattingen) 2 Tore, 0,5 Punkte

Pepe Goerdten (SuS Niederbonsfeld II) 1 Tor, 0,5 Punkte

Abdessamad Hadjallah (VfL Winz-Baak) 1 Tor, 0,5 Punkte

Sefket Hot (FC Sandzak-Hattingen II) 2 Tore, 0,5 Punkte

Kristof Siewert (TuS Blankenstein) 2 Tore, 0,5 Punkte

Len Borchardt (SG Hill Hattingen) 2 Tore, 0,5 Punkte

Meik Schipirowski (DJK Märkisch Hattingen II) 2 Tore, 0,5 Punkte

Deniz Kutlu (Hedefspor Hattingen II) 2 Tore, 0,5 Punkte

Maximilian Vaupel (SG Hill Hattingen) 2 Tore, 0,5 Punkte

Ali Argac (Hedefspor Hattingen III) 2 Tore, 0,5 Punkte

Tobias Brauksiepe (SG Welper II) 2 Tor, 0,5 Punkte

Dennis Memovic (FC Sandzak-Hattingen II) 2 Tore, 0,5 Punkte

Caner Kopan (Hedefspor Hattingen III) 2 Tore, 0,5 Punkte

Adnan Kurbasevic (FC Sandzak-Hattingen II) 1 Tor, 0,25 Punkte

Dustin Straube (TuS Blankenstein II) 1 Tor, 0,25 Punkte

Basri Zaskoku (FC Sandzak-Hattingen II) 1 Tor, 0,25 Punkte

Tobias Schmidt (SG Hill Hattingen) 1 Tor, 0,25 Punkte

Recep Kocabicak (TuS Hattingen III) 1 Tor, 0,25 Punkte

Danny Oeynhausen (TuS Blankenstein II) 1 Tor, 0,25 Punkte

Miren Mohan (DJK Märkisch Hattingen II) 1 Tor, 0,25 Punkte

Fabian Höhne (SG Hill Hattingen) 1 Tor, 0,25 Punkte

Yunus Ülker (TuS Hattingen III) 1 Tor, 0,25 Punkte

Dustin Straube (TuS Blankenstein) 1 Tor, 0,25 Punkte

Dennis Wübbelsmann (TuS Hattingen III) 1 Tor, 0,25 Punkte

Lennart Schmand (DJK Märkisch Hattingen II) 1 Tor, 0,25 Punkte

Beran Roj Kedik (Hedefspor Hattingen II) 1 Tor, 0,25 Punkte

Nils Schöniger (TuS Blankenstein II) 1 Tor, 0,25 Punkte

Igor Afanasyev (TuS Hattingen III) 1 Tor, 0,25 Punkte

Murat Macit (FC Sandzak-Hattingen II) 1 Tor, 0,25 Punkte

Sulemann Walid (SG Hill Hattingen) 1 Tor, 0,25 Punkte

Lennarth Gunkel (TuS Blankenstein II) 1 Tor, 0,25 Punkte

Hendrik Michels (TuS Blankenstein II) 1 Tor, 0,25 Punkte

Ben Börner (SG Hill Hattingen) 1 Tor, 0,25 Punkte

Mersad Osmani (FC Sandzak-Hattingen II) 1 Tor, 0,25 Punkte

Dominik Schwarz (TuS Blankenstein) 1 Tor, 0,25 Punkte

Darius Steegborn (SG Welper II) 1 Tor, 0,25 Punkte

Christos Nowak (SG Hill Hattingen) 1 Tor, 0,25 Punkte

Azem Tahiraj (FC Sandzak-Hattingen II) 1 Tor, 0,25 Punkte

Abdullah Kuscu (Hedefspor Hattingen III) 1 Tor, 0,25 Punkte

Semih Inci (Hedefspor Hattingen II) 1 Tor, 0,25 Punkte

Rahimy Semih Akin (Hedefspor Hattingen II) 1 Tor, 0,25 Punkte

Till Schwätzer (SG Welper II) 1 Tor, 0,25 Punkte

Esad Burovic (FC Sandzak-Hattingen II) 1 Tor, 0,25 Punkte

Aaidyn Babaiev (TuS Hattingen III) 1 Tor, 0,25 Punkte

Sevki Tiris (Hedefspor Hattingen III) 1 Tor, 0,25 Punkte

Edin Gorcevic (FC Sandzak-Hattingen II) 1 Tor, 0,25 Punkte

Maher Mousa (DJK Märkisch Hattingen II) 1 Tor, 0,25 Punkte

Enver Vusljanin (FC Sandzak-Hattingen II) 1 Tor, 0,25 Punkte

Jan-Malte Nasenberg (TuS Blankenstein II) 1 Tor, 0,25 Punkte

Lars Sonnenschein (SG Welper II) 1 Tor, 0,25 Punkte

Fabian Schepkowski (TuS Blankenstein) 1 Tor, 0,25 Punkte

Fabian Müller (TuS Blankenstein II) 1 Tor, 0,25 Punkte

Tore von Spielern, deren Namen auf fussball.de nicht veröffentlicht werden, können nicht in dieser Liste aufgenommen werden.

