Sprockhövel. Von der Ober- bis zur Kreisliga C, Männer und Frauen. Das ist die Torjägerliste Sprockhövels 2023/2024. Luca Kalisch neu in den Top-10.

Oben wird es eng. Kris Dzierson schiebt sich mit einem weiteren Tor immer näher an die Top-Drei heran. Auch Julien Aulbach macht einen Schritt nach vorne in den Top-10, in denen Luca Kalisch neu dabei ist und Dimitrios Papadopoulos verdrängt.

Tore in der Oberliga zählen mal 1,75 Punkte, Westfalenliga mal 1,5, Landesliga mal 1,25, Kreisliga A 0,75, Kreisliga B 0,5, Kreisliga C 0,25.

Die besten Torjäger Sprockhövels: Das sind die Top-10

1. Alexander Valdix (SC Obersprockhövel II) 18 Tore, 18 Punkte

2. Kiyan Gilani (TSG Sprockhövel) 10 Tore, 17,5 Punkte

3. Eric Grönloh (TuS Hasslinghausen) 16 Tore, 12 Punkte

4. Kris Dzierson (Hiddinghauser FV) 21 Tore, 11,75 Punkte (20 Tore für die erste Mannschaft, eins für die zweite)

5. Patrick Dytko (SC Obersprockhövel) 6 Tore, 9 Punkte

5. Nick Johannes (SC Obersprockhövel II) 9 Tore, 9 Punkte

7. Julien Aulbach (TuS Hasslinghausen II) 29 Tore, 7,75 Punkte (28 Tore für die zweite Mannschaft, eins für die erste)

8. Adrian Wasilewski (SC Obersprockhövel) 5 Tore, 7,5 Punkte

8. Kjell Friedenberg (TSG Sprockhövel II) 10 Tore, 7,5 Punkte

10. Luca Kalisch (TSG Sprockhövel II) 9 Tore, 6,75 Punkte

Die Plätze knapp hinter den Top-10

Dimitrios Papadopoulos (TSG Sprockhövel II) 7 Tore, 6,25 Punkte (6 Tore für die zweite Mannschaft, eins für die erste)

Moritz Schrepping (SC Obersprockhövel) 4 Tore, 6 Punkte

Deniz Duran (TSG Sprockhövel) 3 Tore, 5,25 Punkte

Emre Yesilova (TSG Sprockhövel), 3 Tore, 5,25 Punkte

Niklas-Maximilian Theurer (SC Obersprockhövel II) 5 Tore, 5 Punkte

Nick Happ (VfL Gennebreck) 10 Tore, 5 Punkte

Patrick Burzminski (VfL Gennebreck II) 10 Tore, 5 Punkte

Michael Badu (Hiddinghauser FV) 10 Tore, 5 Punkte

Simon Bukowski (TSG Sprockhövel II) 6 Tore, 4,5 Punkte

Ian Kay Mösta (TuS Hasslinghausen II) 10 Tore, 4,5 Punkte (sechs Tore für die zweite Mannschaft, vier für die erste)

Dawid Ginczek (SC Obersprockhövel) 3 Tore, 4,5 Punkte

Arber Berbatovci (SC Obersprockhövel) 3 Tore, 4,5 Punkte

Daniel-Nabil Müller (VfL Gennebreck) 9 Tore, 4,5 Punkte

Dennis Knie (VfL Gennebreck) 8 Tore, 4 Punkte

Felix Schubert (TuS Hasslinghausen) 5 Tore, 3,75 Punkte

Phil Christopeit (TSG Sprockhövel II) 5 Tore, 3,75 Punkte

Sebastian Müller (SC Obersprockhövel III) 5 Tore, 3,75 Punkte

Souleymane Bah (TSG Sprockhövel II) 5 Tore, 3,75 Punkte

Janina Rohwerder (Wilde 13 Sprockhövel) 7 Tore, 3,5 Punkte

Agon Arifi (TSG Sprockhövel) 2 Tore, 3,5 Punkte

Aleksandar Gudalovic (TSG Sprockhövel) 2 Tore, 3,5 Punkte

Philipp Zietlow (VfL Gennebreck II) 7 Tore, 3,5 Punkte

Til Hasenbein (TSG Sprockhövel II) 4 Tore, 3 Punkte

Dorian Ferati (VfL Gennebreck II) 6 Tore, 3 Punkte

Lisa Marie Geiwiz (VfL Gennebreck) 4 Tore, 3 Punkte

Leon Quett (VfL Gennebreck) 6 Tore, 3 Punkte (ein Tor für die erste Mannschaft, fünf für die zweite Mannschaft)

Samaoal Mbayed Sahyouni (SC Obersprockhövel II) 3 Tore, 3 Punkte

Finn Roland (SC Obersprockhövel III) 4 Tore, 3 Punkte

Cederic Weingarten (SC Obersprockhövel III) 9 Tore, 3 Punkte (drei Tore für die dritte Mannschaft, sechs für die vierte)

Johann Heute (Hiddinghauser FV) 5 Tore, 2,5 Punkte

Hasan Polat (TuS Hasslinghausen II) 10 Tore, 2,5 Punkte

Erik Kadur (Hiddinghauser FV) 5 Tore, 2,5 Punkte

Tobias Prassek (VfL Gennebreck II) 5 Tore, 2,5 Punkte

Kevin Voß (TuS Hasslinghausen) 4 Tore, 2,5 Punkte (drei Tore für die erste Mannschaft, eins für die Zweite)

Torben Krämer (TuS Hasslinghausen) 3 Tore, 2,25 Punkte

Pascal Remmy (SC Obersprockhövel III) 3 Tore, 2,25 Punkte

Marie Hahn (VfL Gennebreck) 3 Tor, 2,25 Punkte

Celine Dahl (VfL Gennebreck) 3 Tore, 2,25 Punkte

Farina Hepp (VfL Gennebreck) 3 Tore, 2,25 Punkte

Justin Küpper (SC Obersprockhövel II) 2 Tore, 2 Punkte

Alexander Holzmann (SC Obersprockhövel II) 2 Tore, 2 Punkte

Christine Kampmann (Wilde 13 Sprockhövel) 4 Tore, 2 Punkte

Matthias Jankowski (VfL Gennebreck II) 4 Tore, 2 Punkte

Mohammed Mousa (TSG Sprockhövel) 1 Tor, 1,75 Punkte

Levin Müller (TSG Sprockhövel) 1 Tor, 1,75 Punkte

Joshua Perea Torres (TSG Sprockhövel) 1 Tor, 1,75 Punkte

Dominik Wasilewski (TSG Sprockhövel) 1 Tor, 1,75 Punkte

Berkant Canbulut (TSG Sprockhövel) 1 Tor, 1,75 Punkte

Christopher Stähler (TuS Hasslinghausen II) 7 Tore, 1,75 Punkte

Sidney Rast (SC Obersprockhövel) 1 Tor, 1,5 Punkte

Falco Wessel (Hiddinghauser FV) 3 Tore, 1,5 Punkte

Fabio Heß (VfL Gennebreck II) 3 Tore, 1,5 Punkte

Marius Kattwinkel (VfL Gennebreck) 3 Tore, 1,5 Punkte

Tim Dudda (SC Obersprockhövel) 1 Tor, 1,5 Punkte

Mert Özkan (SC Obersprockhövel) 1 Tor, 1,5 Punkte

Emanuel Müller (SC Obersprockhövel III) 2 Tore, 1,5 Punkte

Nurdan Keles (VfL Gennebreck) 2 Tore, ,1,5 Punkte

Luca Baur (SC Obersprockhövel) 1 Tor, 1,5 Punkte

Hendrik Zappe (Hiddinghauser FV) 3 Tore, 1,5 Punkte

Lukas Brass (SC Obersprockhövel III) 2 Tore, 1,5 Punkte

Maria Avanesian (Wilde 13 Sprockhövel) 3 Tore, 1,5 Punkte

Philipp Schulz (TSG Sprockhövel II) 2 Tor, 1,5 Punkte

Luis Küpper (SC Obersprockhövel IV) 5 Tore, 1,25 Punkte

Fynn Eckel (Hiddinghauser FV III) 5 Tore, 1,25 Punkte

Ansgar Ruthenbeck (SC Obersprockhövel IV) 5 Tore, 1,25 Punkte

Julian Alessio (Hiddinghauser FV) 2 Tore, 1 Punkt

Henry Wolkowski (VfL Gennebreck) 2 Tore, 1 Punkt

Pascal Cords (SC Obersprockhövel II) 1 Tor, 1 Punkt

Henry Schebesta (Hiddinghauser FV) 2 Tore, 1 Punkt

Maximilian Holsing (SC Obersprockhövel II) 1 Tor, 1 Punkt

Lukas Zollingkoffer (Hiddinghauser FV) 2 Tore, 1 Punkt

Louis Günther (Hiddinghauser FV) 2 Tore, 1 Punkt

Vincent Rolf (Hiddinghauser FV III) 4 Tore, 1 Punkt

Tim Sander (SC Obersprockhövel III) 3 Tore, 1 Punkte (ein Tor für die dritte Mannschaft, zwei für die vierte)

Tim Windgassen (VfL Gennebreck II) 2 Tore, 1 Punkt

Alex Igwebuike (Vfl Gennebreck) 2 Tore, 1 Punkt

Janik Denzel (SC Obersprockhövel II) 1 Tor, 1 Punkt

Vera Lenting (Wilde 13 Sprockhövel) 2 Tore, 1 Punkt

Benedikt Stens (Hiddinghauser FV) 2 Tore, 1 Punkt

Nick Reuter (SC Obersprockhövel II) 1 Tor, 1 Punkt

Sascha Heilmann (Hiddinghauser FV II) 4 Tore, 1 Punkt

Florian Altenhein (Hiddinghauser FV II) 4 Tore, 1 Punkt

Jan-Oliver Friedberg (Hiddinghauser FV) 2 Tore, 1 Punkt

Jannik Kaup (VfL Gennebreck) 2 Tore, 1 Punkt

Felix Schaub (Hiddinghauser FV III) 4 Tore, 1 Punkt

Robin Aulbach (TuS Hasslinghausen II) 4 Tore, 1 Punkt

Joel Hallmann (TuS Hasslinghausen II) 4 Tore, 1 Punkt

Fabio Colletti (TuS Hasslinghausen II) 4 Tore, 1 Punkt

Timo Parthesius (Hiddinghauser FV) 2 Tore, 1 Punkt

Alle Spielenden mit weniger als einem Punkt

Til Affüpper (Hiddinghauser FV) 2 Tore, 0,75 Punkte (ein Tor für die erste Mannschaft, eins für die zweite)

Elias Weiß (SC Obersprockhövel III) 1 Tor, 0,75 Punkte

Kim Watermann (SC Obersprockhövel III) 1 Tor, 0,75 Punkte

Oliver Grönloh (TuS Hasslinghausen) 1 Tor, 0,75 Punkte

Armin Asanoski (TSG Sprockhövel II) 1 Tor, 0,75 Punkte

Fabian Feldmann (TSG Sprockhövel II) 1 Tor, 0,75 Punkte

Ron Klinger (TSG Sprockhövel II), 1 Tor, 0,75 Punkte

Raoul Meister (TSG Sprockhövel II) 1 Tor, 0,75 Punkte

jan Caputo (SC Obersprockhövel III) 1 Tor, 0,75 Punkte

Marc Büscher (SC Obersprockhövel III) 1 Tor, 0,75 Punkte

Luca Kalisch (TSG Sprockhövel II) 1 Tor, 0,75 Punkte

Lennart Pflug (SC Obersprockhövel III) 1 Tor, 0,75 Punkte

Thore Guthof (SC Obersprockhövel III) 1 Tor, 0,75 Punkte

Cederic Herbeck (TuS Hasslinghausen) 1 Tor, 0,75 Punkte

Alina Mallmann (VfL Gennebreck) 1 Tor, 0,75 Punkte

Jennifer Blaes (VfL Gennebreck) 1 Tor, 0,75 Punkte

Max Barthen (SC Obersprockhövel IV) 3 Tore, 0,75 Punkte

Frieder Schewe (TSG Sprockhövel II) 1 Tor, 0,75 Punkte

Steven Lerch (Hiddinghauser FV II) 3 Tore, 0,75 Punkte

Kai Erik Schäfer (Hiddinghauser FV II) 3 Tore, 0,75 Punkte

Nawaal Salifou (VfL Gennebreck) 1 Tor, 0,75 Punkte

Frederik Jakobi (TSG Sprockhövel II) 1 Tor, 0,75 Punkte

Jessy Miamo Recky Bamba (Hiddinghauser FV III) 3 Tore, 0,75 Punkte

Greta Jacobi (VfL Gennebreck) 1 Tor, 0,75 Punkte

Nabil Elboutakmanti (VfL Gennebreck) 1 Tor, 0,5 Punkte

Till Nowotsch (Hiddinghauser FV) 1 Tor, 0,5 Punkte

Kevin Rings (Hiddinghauser FV) 1 Tor, 0,5 Punkte

Lukas Meier (VfL Gennebreck) 1 Tor, 0,5 Punkte

Alexander Stilla (Hiddinghauser FV II) 2 Tore, 0,5 Punkte

Lukas Sander (SC Obersprockhövel IV) 2 Tore, 0,5 Punkte

Darko Ristanovic (TuS Hasslinghausen II) 2 Tore, 0,5 Punkte

Max Mühlberg (Hiddinghauser FV III) 2 Tore, 0,5 Punkte

Beatrix Kurtz-Krebs (Wilde 13 Sprockhövel) 1 Tor, 0,5 Punkte

Vincenzo Calvagna (VfL Gennebreck II) 1 Tor, 0,5 Punkte

Maik Menger (Hiddinghauser FV) 1 Tor, 0,5 Punkte

Johannes Hoppe (VfL Gennebreck) 1 Tor, 0,5 Punkte

Ronja Kuscharski (Wilde 13 Sprockhövel) 1 Tor, 0,5 Punkte

Daniel Schydlo (VfL Gennebreck) 1 Tor, 0,5 Punkte

Mohamed Sawan (VfL Gennebreck) 1 Tor, 0,5 Punkte

Sebastian Porst (Hiddinghauser FV II) 2 Tore, 0,5 Punkte

Tom Knape (SC Obersprockhövel III) 1 Tor, 0,5 Punkte

Nils Gerling (Hiddinghauser FV II) 2 Tore, 0,5 Punkte

Nils Lange (SC Obersprockhövel IV) 1 Tor, 0,25 Punkte

Tom Berenbeck (SC Obersprockhövel IV) 1 Tor, 0,25 Punkte

Björn Bürhaus (Hiddinghauser FV II) 1 Tor, 0,25 Punkte

Maurice Rausch (Hiddinghauser FV II) 1 Tor, 0,25 Punkte

Jost Perdekamp (SC Obersprockhövel IV) 1 Tor, 0,25 Punkte

Niklas Meckel (Hiddinghauser FV III) 1 Tor, 0,25 Punkte

Cedrik Thiede (TuS Hasslinghausen II) 1 Tor, 0,25 Punkte

Fabian Arndt (Hiddinghauser FV II) 1 Tor, 0,25 Punkte

Jakob-Niklas Kerkmann (Hiddinghauser FV III) 1 Tor, 0,25 Punkte

Marvin Gampf (SC Obersprockhövel IV) 1 Tor, 0,25 Punkte

Jeremy Obi (TuS Hasslinghausen II) 1 Tor, 0,25 Punkte

Julian Dominicus (SC Obersprockhövel IV) 1 Tor, 0,25 Punkte

Emrah Ozan (SC Obersprockhövel IV) 1 Tor, 0,25 Punkte

Julian Grundmann (TuS Hasslinghausen II) 1 Tor, 0,25 Punkte

Marius Wiechers (SC Obersprockhövel IV) 1 Tor, 0,25 Punkte

Marcel Mugler (Hiddinghauser FV II) 1 Tor, 0,25 Punkte

Henrik Fabritz (SC Obersprockhövel IV) 1 Tor, 0,25 Punkte

Maurice Hohmann (SC Obersprockhövel IV) 1 Tor, 0,25 Punkte

Jannik Baumann (SC Obersprockhövel IV) 1 Tor, 0,25 Punkte

Tore von Spielern, deren Namen auf fussball.de nicht veröffentlicht werden, können nicht in dieser Liste aufgenommen werden.

