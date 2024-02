Hattingen/Sprockhövel. So läuft es für die Ex-Sprockhöveler und Hattinger im Profibereich. Christopher Antwi-Adjei gelingt der Coup mit dem VfL Bochum.

So lief es für die Ex-Hattinger und Sprockhöveler, die im Profifußball sind: Lena Oberdorf, Tim Oberdorf, Andreas Luthe, Christopher Antwi-Adjei, Jona Niemiec und Leroy Kwadwo.

Lena Oberdorf (früher TSG Sprockhövel, heute VfL Wolfsburg, 1. Liga)

Einen Kantersieg feierte Lena Oberdorf mit dem VfL Wolfsburg beim 1. FC Nürnberg. Mit 9:1 siegten die Tabellenzweiten aus Wolfsburg. Lena Oberdorf stand in der Startformation und wurde in der Halbzeitpause für Jule Brand ausgewechselt. Eine Torbeteiligung konnte Oberdorf nicht für sich verbuchen. Vor dem Spiel äußerte sich Wolfsburgs Trainer Tommy Stroot zum Wechsel und bestätigte, dass sich Oberdorf komplett korrekt verhalten hätte. „Ich habe die Einstellung, dass die Karriere der Spielerinnen auch den Spielerinnen gehört. Sie müssen in der begrenzten Zeit, die sie haben, ihren Weg finden und ihre Entscheidungen fällen. Dass sie zum FC Bayern geht, macht die Situation natürlich ein Stück weit zu etwas Besonderem. Wir haben deshalb nochmal das Gespräch mit ihr gesucht und unsere Erwartungen aneinander ausgetauscht.“, so Stroot weiter.

Lena Oberdorf wechselt in der kommenden Saison zum FC Bayern München. © FUNKE Foto Services | Michael Gohl

Christopher Antwi-Adjei und Andreas Luthe (früher TSG Sprockhövel/SuS Niederbonsfeld, heute VfL Bochum, 1. Liga)

Was für ein Coup! Christopher Antwi-Adjei und der VfL Bochum gewannen am Wochenende mit 3:2 gegen den FCX Bayern München. Immer wieder sorgte Antwi-Adjei, der in der Startformation stand und vom Kicker die Note 3,0 bekam, mit seinen Einwürfen für große Gefahr im Strafraum des Rekordmeisters, der immer tiefer in die Krise rutscht. Nach 79 Minuten wurde er für Moritz Broni Kwarteng ausgewechselt. Vorher machte der Flügelspieler immer wieder Druck. Oft fehlte es aber an der nötigen Genauigkeit bei den Hereingaben. Auch die WAZ gab dem ehemaligen Sprockhöveler die Note 3,0 und begründete dies wie folgt: „Durch die Gelbsperre von Matus Bero war erneut Platz für ihm im Team. Auch mit seinem Tempo hatte die Bayern-Defensive Probleme. Antwi-Adjei aber ist inzwischen deutlich variabler, weniger ausrechenbar in seinem Spiel geworden. Im zweiten Abschnitt war er dann aber mehrmals der alte Antwi-Adjei, der zu schnell für sich und den Ball ist. Er arbeitete aber sehr konsequent nach hinten.“

Tim Oberdorf und Jona Niemiec (früher TSG Sprockhövel, heute Fortuna Düsseldorf, 2. Liga)

Nun sind es schon sechs Spiele, die die Fortuna auf einen Sieg wartet. 2024 gelang noch kein einziger Pflichtspielerfolg. Die Aufstiegsplätze sind nach dem 2:2 gegen den Karlsruher SC nun etwas außer Sicht geraten. Mittlerweile sind es fünf Zähler Abstand auf Rang drei, die Fortuna ist nur noch Tabellensiebter. Sowohl Jona Niemiec als auch Tim Oberdorf wurden in der Schlussphase eingewechselt. Niemiec kam in der 76. Minute für Felix Klaus, Oberdorf in der 80. für Nicolas Gavory. Oberdorf spielte unauffällig, Niemiec konnte noch eine gefährliche Hereingabe bringen, die aber nichts einbrachte. Zudem sah er die Gelbe Karte nach Foulspiel.

Jona Niemiec hat sich zum Top-Joker von Fortuna Düsseldorf entwickelt. © dpa | Roland Weihrauch

Leroy Kwadwo (früher TSG Sprockhövel, heute TSV 1860 München, 3. Liga)

Der dritte Sieg in Serie! Der TSV 1860 München ist aktuell das Team der Stunde in der 3. Liga. Und Ex-Sprockhöveler Leroy Kwadwo ist mittendrin. Nach den Erfolgen über Rot-Weiss Essen und den FC Ingolstadt siegten die Münchner auch über den Hallescher FC mit 1:0. Kwadwo stand über die kompletten 90 Minuten auf dem Feld und scheint aktuell auf der linken Abwehrseite gesetzt zu sein, nachdem er in der Hinrunde vor allem in der Abwehrmitte zum Einsatz kam. Vom Kicker bekam er die Note 2,5.

Durch die Erfolgsserie ist Kwadwo auf Rang 13 vorgerückt und hat nun 35 Punkte inne. Der Vorsprung auf die Abstiegsplätze beträgt mittlerweile elf Punkte.

Leroy Kwadwo (r.) ist seit seinem Wechsel zu 1860 München klarer Stammspieler. Früher lief er für die TSG Sprockhövel auf. © dpa | Angelika Warmuth

