Vier Tore hat Alexander Valdix am Sonntag beim Spiel seines SC Obersprockhövel II gegen den TSV Fichte Hagen II (9:2) erzielt. Damit setzt er seinen beeindruckenden Lauf weiter fort. Nach sieben Spieltagen hat der Mann mit dem eingebauten Torriecher nun schon 17 Treffer geschossen. Ihm auf dem Fersen ist aber ein Spieler des Überraschungstabellenführers der Essener Kreisliga A2.

Vor dem Spieltag gleichauf – Timo Kemper hält Kontakt zu Valdix

Der SuS Niederbonsfeld hat den besten Angriff seiner Liga und einen großen Anteil an den bisherigen 40 Toren des Spitzenreiters hat Timo Kemper. Er netzte bereits 14 Mal und ist der härteste Verfolger von Obersprockhövels Tormaschine Valdix.

Der drittbeste Torjäger in Hattingen und Sprockhövel spielt in der Drittvertretung der Sportfreunde Niederwenigern in der Essener Kreisliga A1: Sascha Friedrich (12). Auf Rang vier hat sich Niklas Koch vom TuS Hattingen II mit neun Toren platziert.

Tim Wasserloos ist Welpers bester Schütze

Bei den überkreislich agierenden Mannschaften hat aktuell Welpers Tim Wasserloos die Nase vorne, er traf in der Landesliga achtmal, ihm folgen Moritz Schrepping (7, SC Obersprockhövel), Ibrahim Bulut (6, TSG Sprockhövel) und Kento Wakamiya (6, SF Niederwenigern).

