Sprockhövel. Die Reserven von Obersprockhövel und TSG Sprockhövel sind in der Liga obenauf – Hiddinghausen und Hasslinghausen haben dagegen etwas aufzuholen.

Platz eins, Platz zwei und zweimal Platz neun – das sind die aktuellen Platzierungen der Sprockhöveler Mannschaften in den beiden A-Liga Staffeln im Fußballkreis Hagen – und vor allem die Neuntplatzierten aus Hidding- und Haßlinghausen haben sich für Sonntag viel vorgenommen.



TuS Hasslinghausen will den Anschluss nicht verlieren

Zehn Punkte aus den ersten fünf Spielen – das hatte sich der TuS Hasslinghausen als Ziel gesetzt. Bislang sammelten die Haßlinghäuser sieben Zähler aus vier Spielen. Der Plan kann also noch aufgehen, doch dem stellt sich Sonntag der SC Wengern in den Weg (15 Uhr). „Das wird eine harte Nuss“, sagt Co-Trainer Christian Parlow.

„Wengern hat sich gut verstärkt und gehört zu den spielstärksten Teams der Liga. Manch einer hat in Wengern einen Abstiegskandidaten gesehen, aber das ist auszuschließen.“ Der TuS hat den Gegner wieder mal beobachten können, Parlow und Cheftrainer Kaan Kursun studierten Videos des Spiels gegen TSG Sprockhövel. „Wir haben uns einen Plan zurecht gelegt“, sagt Parlow.

Hiddinghauser FV spielt gegen Hagen 11 II voll auf Sieg

Hiddinghausens Trainer Frank Dichtar war nach dem 1:4 gegen Concordia Hagen bedient. Seine Mannschaft setzte nicht das um, was er noch in der Ansprache verlangte. Vor dem Spiel gegen die SpVg. Hagen 11 II (So., 15 Uhr) ist das Team gefordert, es nun anders zu machen.

„Die Umschaltbewegung unseres zentralen Mittelfelds war mangelhaft. Im Joggingtempo zurückzulaufen kann man sich bei den Alten Herren erlauben, aber doch nicht im Seniorenfußball. Wir haben durch die vermeidbare Niederlage eine gute Ausgangsposition verspielt“, sagt Dichtiar, der erneut auf viele Stammspieler verzichten muss.

Es fehlen unter anderem Falco Wessel, Tim Buchmüller und Toni Exposito. „Wir werden trotz aller Probleme voll auf Sieg spielen“, so Dichtiar.

SC Obersprockhövel II erwartet Linderhausen zum Spitzenspiel

Eine weiße Weste haben die A-Liga-Fußballer des SC Obersprockhövel II bisher, am Sonntag kommt aber wohl der erste richtige Gradmesser an den Schlagbaum: Die SpVg Linderhausen stellt sich vor (12.45 Uhr).

„Es ist vielleicht ein bisschen früh in der Saison, um von einem Spitzenspiel zu sprechen, aber beide Teams werden oben erwartet“, sagt SCO-Coach Markus Möller, der wieder mal mehr als 20 Spieler beim Training begrüßen durfte. „Die Motivation ist groß und wir haben Spaß, auch wenn es hier und da etwas eng auf dem Platz ist“, so Möller, der wieder auf Paul Itzek bauen kann.

TSG Sprockhövel II ist im Verfolgerduell gefragt

Für die Zweitvertretung der TSG Sprockhövel ist das Auswärtsspiel beim SuS Volmarstein (So., 15 Uhr) der Abschluss einer anstrengenden englischen Woche. Gegen Rüggeberg gab es am Dienstag ein 1:1, diesmal sollen möglichst wieder drei Punkte aufs Sprockhöveler Konto wandern.

„Wir wollen aktiv sein und Volmarstein müde spielen, um daraus zu profitieren“, sagt TSG-Coach Kevin Busch. Fehlen wird Nico Kadur, angeschlagen sind zudem Raoul und Alexander Meister, beide wollen aber auflaufen. „Mit drei weiteren Punkten wären wir im Soll“, so Busch.

