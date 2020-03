Der SC Paderborn war für die TSG Sprockhövel in der A-Jugend-Westfalenliga im Nachholspiel am Mittwochabend eine Nummer zu groß. Gerade in der ersten Hälfte hatte das Team von Trainer Patrick Knieps dem neuen Spitzenreiter der Liga nicht viel entgegenzusetzen. 1:5 hieß es letztlich aus TSG-Sicht. Hoffnung schöpft der TSG-Coach aus der deutlichen Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit.

„Das Tempo, was Paderborn vorgeben hatte, war uns einfach zu hoch“, sagte TSG-Trainer Patrick Knieps. „Die Gäste haben sehr aggressiv und zielstrebig gespielt. Da hatten wir enorme Probleme. Es war ein Klassenunterschied zu sehen.“

Die Gegentore eins bis drei fallen nach Eckstößen

Muhammed Serdar Musa und die TSG Sprockhövel waren Paderborn klar unterlegen. Foto: Walter Fischer / FUNKE Foto Services

Die Tore waren also nur eine Frage der Zeit, doch die Entstehungen der Treffer missfielen Knieps, da die Tore eins, zwei und drei jeweils aus Eckbällen resultierten. „Standardsituationen müssen wir dringend in unsere Agenda aufnehmen“, erklärte der Trainer. „Wenn man da nicht aggressiv zum Ball geht, kassiert man eben Gegentore.“

Die Partie stand nach gerade einmal 28 Minuten 0:3 für die Gäste aus Ostwestfalen und war also schon so gut wie entschieden, doch untergehen wollten die Sprockhöveler nicht.

Umstellung fruchtet in der zweiten Halbzeit

Sie stellten in der Pause auf ein 5-4-1-System um. Die TSG wollte so Gleichzahl auf den Außenpositionen herstellen, um die Paderborner besser attackieren zu können. Das Vorhaben setzte die Sprockhöveler U19 gut um. Paderborn hatte deutlicher weniger Raum und Zeit und hatte mehr Schwierigkeiten als in Hälfte eins. „Dafür muss ich meine Mannschaft wirklich loben“, sagte TSG-Coach Patrick Knieps.

Paderborn musste das Tempo drosseln und hätte es wohl sehr schwer gehabt zu weiteren Treffern zu kommen. Doch zwei individuelle Fehler der Sprockhöveler Hintermannschaft nutzen die Paderborner dann um das Ergebnis in die Höhe zu schrauben. Zwischen den zwei Toren der Gäste, erzielte Konstantinos Toris den Ehrentreffer der Blauen.

Sonntag Auswärtsspiel bei Westfalia Soest

Paderborn war für die Sprockhöveler eine zu hohe Hürde, doch der kommende Gegner der TSG (So., 11 Uhr), der Spielverein Westfalia Soest, dürfte der Kragenweite der Sprockhöveler entsprechen. „Soest ist eine kleine Wundertüte. Der Gegner hat da immer mal wieder komische Ergebnisse dabei. Da werde ich mir noch einige Videos angucken, aber wir werden gut vorbereitet sein und wollen definitiv drei Punkte holen“, erklärt Patrick Knieps.

TSG Sprockhövel - SC Paderborn U19 1:5

Tore: 0:1 (15.), 0:2 (21.), 0:3 (28.), 0:4 (81.), 1:4 Konstantinos Toris (84.), 1:5 (86.).

TSG: Boers, Bettermann, Seitz, Steffens, Musa (70. Oberhagemann), Michelitsch, Tekin (60. Ngali), Nenstiel, Renke, Maron (60. Toris), Arslan.