Sportpolitik 45.000 Euro für den Sport: So wird das Geld eingesetzt

Hattingen. Über das Förderprogramm Moderne Sportstätten II bekommt der Stadtsportverband Hattingen Fördermittel zugesprochen. Auch die Stadt beteiligt sich.

Der Stadtsportverband Hattingen hat aus dem Förderprogramm „Moderne Sportstätten II“ der Landesregierung NRW 45.000 Euro beantragt und bewilligt bekommen. 5.000 Euro werden als Eigenmittel aus dem städtischen Etat zugesteuert.

Insgesamt hat der Kreissportbund Enneppe-Ruhr 500.000 Euro an Fördermitteln der Staatskanzlei für die unterschiedlichsten Vorhaben im Kreis begleitet.

Die Fördermittel in Hattingen werden für die Erweiterung der bestehenden Boule-Bahn auf Schmidtchens Wiese genutzt. Hier entsteht in Kürze in Kooperation mit dem TV Hattingen eine wettkampffähige Boule-Bahn mit Solarbeleuchtung.

TV Hattingen darf sich über eine Erweiterung der Boule-Bahn freuen

Die Fördervoraussetzungen erwarten eine offene Anlage, die auch von den Bürgerinnen und Bürgern genutzt werden kann, die nicht Mitglied in den Vereinen vor Ort sind. Auch Schule und der Kindergarten können die Anlage nach Abstimmung mit dem TV Hattingen nutzen. Der Vorstand des Stadtsportverbandes Hattingen freut sich, dass es gelungen ist, diese Planung umsetzen zu können. Dafür war ein Gestattungsvertrag zwischen Stadt und Stadtsportverband notwendig.

Der TV Hattingen darf sich über die Erweiterung der bestehenden Boule-Bahn freuen. Foto: Walter Fischer / FUNKE Foto Services

„Wir hätten noch mehr Fördermittel für größere Vorhaben erhalten können, wie zum Beispiel für den Bau eines Multifunktionsspielfeldes. Das war allerdings nach mehreren Gesprächen mit der Stadt nicht umsetzbar“, so Vorstandsvorsitzender Michael Heise. Die Vorsitzende des TV Hattingen, Margot Dröge und die Vereins-Boule-Freunde, vertreten durch Joachim Böhnke und Holger Triesch, waren bei den Vorbereitungen dabei und werden sich um die Pflege der neuen Anlage kümmern. Für die Boule-Saison 2024 sind schon erste Planungen in den Köpfen. So soll die Stadtmeisterschaft im Boule dort stattfinden.

Mehr Sportnachrichten aus Hattingen und Sprockhövel gibt es hier.

Die Facebook-Gruppe zum Sport in Hattingen und Sprockhövel finden Sie hier.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hattingen Sprockhövel