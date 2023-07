24 Fotos: TSG Sprockhövel siegt zweistellig gegen SG Welper

Mick Steffens und die SG Welper sind mit zwei Siegen in die Vorbereitung auf die Saison in der Fußball-Oberliga gestartet.

Sprockhövel. Die TSG Sprockhövel ist mit zwei klaren Siegen in die Vorbereitung gestartet. Am Sonntag überzeugte vor allem ein Mann in der ersten Halbzeit.

Zur Belohnung gab es erst einmal ein wohlverdientes Wassereis in der Eistonne für die Fußballer der TSG Sprockhövel.

Mit zwei Spielen an diesem heißen Wochenende und einer Trainingseinheit noch vor dem 10:1-Erfolg über den Hattinger Landesligisten SG Welper startete der Oberligist in die Testspielphase – die aufgrund der Temperaturen jenseits der 30 Grad eher mit einer Willensschulung als mit fußballerischen Härtetests begann.

Gegen die Welperaner hatte die TSG dennoch keine Probleme. Zur Pause hatten Ishak Dogan und Felix Sauer bereits jeweils einen Doppelpack erzielt, in der zweiten Hälfte zogen Deniz Duran und Zugang Denizhan Yazici nach und auch die jungen Talente Younes Puppendahl und Dimitrios Papadopoulos durften sich noch in die Torschützenliste eintragen.

„Wichtig war für uns, Eindrücke zu sammeln, zum Beispiel von Denizhan“, so TSG-Trainer Yakup Göksu, der seinem Team für den Willen seinen Respekt aussprach.

TSG Sprockhövel lässt auch gegen den ESC Rellinghausen nichts anbrennen

Am Sonntag waren die Spielanteile bei der Partie gegen den ESC Rellinghausen, der in der vergangenen Saison ebenfalls gerade so dem Abstieg in die Bezirksliga entkommen war, etwas verteilter. Richtige Chancen erspielte sich der ESC aber nicht, die TSG führte auch hier zur Pause bereits mit 3:0.

Bei allen Treffern hatte der linke Außenverteidiger Levin Müller seine Füße mit im Spiel. Das 1:0 erzielte er per Schlenzer ins lange Eck selbst, beim 2:0 bediente er Ishak Dogan, der Aleksandar Gudalovic in Szene setzte. Er scheiterte am Essener Keeper, der Ball prallte aber wieder zu Dogan, der sicher einschob. Und beim 3:0 legte er perfekt von außen flach auf Gudalovic vor, der nur noch den Fuß hinhalten musste.

In der zweiten Hälfte wurde viel durchgetauscht. Den einzigen weiteren Treffer erzielte Kjell Friedenberg. Zuvor war Deniz Duran stark durch das Mittelfeld spaziert und hatte Dimitrios Papadopoulos bedient, der vor dem Tor auf Friedenberg querlegte.

Testspiel TSG gegen SG Welper 10-1 Testspiel TSG gegen SG Welper 10-1 Visuelle Eindrücke aus der 1. Halbzeit Foto: Walter Fischer

Testspiel TSG gegen SG Welper 10-1 Visuelle Eindrücke aus der 1. Halbzeit Foto: Walter Fischer

Testspiel TSG gegen SG Welper 10-1 Visuelle Eindrücke aus der 1. Halbzeit Foto: Walter Fischer

Testspiel TSG gegen SG Welper 10-1 Visuelle Eindrücke aus der 1. Halbzeit Foto: Walter Fischer

Testspiel TSG gegen SG Welper 10-1 Visuelle Eindrücke aus der 1. Halbzeit Foto: Walter Fischer

Testspiel TSG gegen SG Welper 10-1 Visuelle Eindrücke aus der 1. Halbzeit Foto: Walter Fischer

Testspiel TSG gegen SG Welper 10-1 Visuelle Eindrücke aus der 1. Halbzeit Foto: Walter Fischer

Testspiel TSG gegen SG Welper 10-1 Visuelle Eindrücke aus der 1. Halbzeit Foto: Walter Fischer

Testspiel TSG gegen SG Welper 10-1 Visuelle Eindrücke aus der 1. Halbzeit Foto: Walter Fischer

Testspiel TSG gegen SG Welper 10-1 Visuelle Eindrücke aus der 1. Halbzeit Foto: Walter Fischer

Testspiel TSG gegen SG Welper 10-1 Visuelle Eindrücke aus der 1. Halbzeit Foto: Walter Fischer

Testspiel TSG gegen SG Welper 10-1 Visuelle Eindrücke aus der 1. Halbzeit Foto: Walter Fischer

Testspiel TSG gegen SG Welper 10-1 Visuelle Eindrücke aus der 1. Halbzeit Foto: Walter Fischer

Testspiel TSG gegen SG Welper 10-1 Visuelle Eindrücke aus der 1. Halbzeit Foto: Walter Fischer

Testspiel TSG gegen SG Welper 10-1 Visuelle Eindrücke aus der 1. Halbzeit Foto: Walter Fischer

Testspiel TSG gegen SG Welper 10-1 Visuelle Eindrücke aus der 1. Halbzeit Foto: Walter Fischer

Testspiel TSG gegen SG Welper 10-1 Visuelle Eindrücke aus der 1. Halbzeit Foto: Walter Fischer

Testspiel TSG gegen SG Welper 10-1 Visuelle Eindrücke aus der 1. Halbzeit Foto: Walter Fischer

Testspiel TSG gegen SG Welper 10-1 Visuelle Eindrücke aus der 1. Halbzeit Foto: Walter Fischer

Testspiel TSG gegen SG Welper 10-1 Visuelle Eindrücke aus der 1. Halbzeit Foto: Walter Fischer

Testspiel TSG gegen SG Welper 10-1 Visuelle Eindrücke aus der 1. Halbzeit Foto: Walter Fischer

Testspiel TSG gegen SG Welper 10-1 Visuelle Eindrücke aus der 1. Halbzeit Foto: Walter Fischer

Testspiel TSG gegen SG Welper 10-1 Visuelle Eindrücke aus der 1. Halbzeit Foto: Walter Fischer

Testspiel TSG gegen SG Welper 10-1 Visuelle Eindrücke aus der 1. Halbzeit Foto: Walter Fischer

TSG Sprockhövel - SG Welper 10:1

Tore: 1:0 Dogan (7. Minute), 2:0 Dogan (19.), 3:0 Sauer (38.), 4:0 Sauer (42.), 5:0 Duran (49.); 6:0 Yazici (57.), 6:1 Bakenecker (65.), 7:1 Yazici (68.); 8:1 Duran (75./Elfmeter), 9:1 Puppendahl (81.), 10:1 Papadopoulos (89.)

1:0 Dogan (7. Minute), 2:0 Dogan (19.), 3:0 Sauer (38.), 4:0 Sauer (42.), 5:0 Duran (49.); 6:0 Yazici (57.), 6:1 Bakenecker (65.), 7:1 Yazici (68.); 8:1 Duran (75./Elfmeter), 9:1 Puppendahl (81.), 10:1 Papadopoulos (89.) TSG: Höh, Hendel, Canbulut (69. Sayin), Gudalovic (46. Papadopoulos), Dogan (46. Duran), Cakir (46. Klinger), Yazici, Steffens (46. Michels), Müller (46. Friedenberg), Sauer (46. Mousa), Dagott (70. Puppendahl)

Höh, Hendel, Canbulut (69. Sayin), Gudalovic (46. Papadopoulos), Dogan (46. Duran), Cakir (46. Klinger), Yazici, Steffens (46. Michels), Müller (46. Friedenberg), Sauer (46. Mousa), Dagott (70. Puppendahl) SGW: Maczionsek, Bakenecker, Petz, Nenstiel (74. Schmitz), Oberhagemann, Motiejunas (46. Al-Bro), Pickhardt (46. Schlag), Krummacher (80. Zielinski), Claus, Pemöller, Fischer

Maczionsek, Bakenecker, Petz, Nenstiel (74. Schmitz), Oberhagemann, Motiejunas (46. Al-Bro), Pickhardt (46. Schlag), Krummacher (80. Zielinski), Claus, Pemöller, Fischer ESC Rellinghausen - TSG Sprockhövel 0:4

Tore: 0:1 Müller (15.), 0:2 Dogan (38.), 0:3 Gudalovic (42.), 0:4 Friedenberg (51.)

0:1 Müller (15.), 0:2 Dogan (38.), 0:3 Gudalovic (42.), 0:4 Friedenberg (51.) TSG: Knälmann - Müller (73. Sayin), Klinger (46. Friedenberg), Michels, Cakir, Arifi (72. Hendel)- Steffens (72. Puppendahl) - Dogan (46. Papadopoulos), Canbulut (46. Duran), Sauer (46. Mousa) - Gudalovic (46. Yazici)

Mehr Sportnachrichten aus Hattingen und Sprockhövel gibt es hier. Auch den Lokalsport-Newsletter können Sie hier abonnieren.

Die Facebook-Gruppe zum Fußball in Hattingen und Sprockhövel gibt es hier.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hattingen Sprockhövel