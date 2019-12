233 Tore fallen an drei Tagen in Sprockhöveler Glückaufhalle

Drei Tage lang ist der Ball in der Sprockhöveler Glückaufhalle gerollt. Der 31. WAZ-Pokal ist schon wieder Geschichte und hatte auch Überraschungen parat. Die Teams können eines noch besser nutzen.

Ein gutes Turnier spielten die beiden Teams, die sich im kleinen Finale gegenüberstanden. Der SC Obersprockhövel II besiegte dabei den SuS Niederbonsfeld mit zwei Toren innerhalb der letzten Minute (5:3). „Die Jungs waren richtig gut drauf. Man hat gesehen, dass sie Bock auf das Turnier hatten, es war eine gute Mannschaftsleistung“, lobte Trainer Markus Möller. In der Zwischenrunde hatte die SCO-Reserve die eigene erste Mannschaft besiegt, knapp mit 3:2, und den Favoriten damit auf den letzten Gruppenplatz verwiesen. „Gegen die Erste zu gewinnen ist natürlich nicht schlecht. Das haben sich die Jungs aber auch verdient, es war ein gutes Turnier“, sagte Möller.

Die SG Welper holt sich in Sprockhövel den WAZ-Pokal 1 / 39 Die SG Welper holt sich in Sprockhövel den WAZ-Pokal Im Finale des Turniers um den WAZ-Pokal schlägt die SG Welper die TSG Sprockhövel. Dritter wird der SC Obersprockhövel II. 39 Bilder vom Sonntag. Foto: Biene Hagel Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Dem SuS Niederbonsfeld tut der Erfolg gut

Der Trainer des SuS, Stefan Kronen, war von seiner Mannschaft angetan. „Ich war sehr überrascht, wie weit wir gekommen sind. Es war schon ein Erfolg, in die Zwischenrunde zu kommen“, sagte er. Dort siegte der SuS zweimal und verlor nur knapp mit 1:2 gegen den späteren Turniersieger, die SG Welper. „Letztendlich ist alles gut gelaufen, das Turnier ist gelungen und tut uns nach der Negativserie gut, die wir zuletzt draußen auf dem Platz hatten“, denkt Kronen.

Die Mannschaft des Ausrichters, die TSG Sprockhövel, landete am Ende mit einer Mischung aus A-Jugendlichen und jungen Akteuren der Oberliga-Elf auf Platz zwei. „Das wir ins Finale gekommen sind, ist schon gut, wir sind absolut zufrieden, zumal der älteste Spieler am Finaltag gerade mal 21 Jahre alt war“, merkte Turnierleiter André Meister an, der gemeinsam mit Thomas Stemmann alle Hände voll zu tun hatte und aufmerksam sein musste. „Das war schon anstrengend. Aber es ist schön, dass alles friedlich verlaufen ist“, freute er sich. In seinen Augen könnten die Fußballer die Banden noch mehr nutzen. „Damit kann man viel Technik wettmachen und Räume eröffnen oder Vorlagen geben. Das nutzen die meisten gar nicht aus“, findet Meister.

Zwei Turniere der Alten Herren

Am Samstag und Sonntag waren vor dem WAZ-Pokal noch die Alten Herren am Ball. Beim Ü32-Turnier setzte ich der SC Obersprockhövel durch, ein Tor entschied über den Sieg vor der SG TSG/SCO. Das Ü45-Turnier gewannen die Sportfreunde Niederwenigern.