22 Fotos: Hedefspor Hattingens D-Jugend unterliegt Hordel

Hattingen/Sprockhövel. So laufen die Kreispokal-Wettbewerbe im Jugendfußball. Unter anderem jubeln der TuS Hattingen, die SFN, der SCO und die TSG. Nun stehen Derbys an.

Kurz vor dem start der Herbstferien in Nordrhein-Westfalen stehen im Jugendfußball zahlreiche Kreispokal-Spiele an.

Im Fußballkreis Hagen stehen nun teilweise bereits die Halbfinalpartien an. Dort trifft bei der A-Jugend der SC Obersprockhövel auf die TSG Sprockhövel. Bei der D-Jugend bekommt es die JSG TuS Esborn/Hiddinghauser FV mit der TSG zu tun.

Auch der TuS Hattingen, die Sportfreunde Niederwenigern und Hedefspor Hattingen haben noch Mannschaften im Wettbewerb.

A-Jugend: TSG Sprockhövel mit zwei Kantersiegen in Serie

Die TSG Sprockhövel machte es wie schon in der Runde zuvor, als das Team 15:1 gegen die Spvg Linderhausen gewann, gegen den TSV Dahl deutlich. Ahmad Alibrahiem, Efe Colak und Phil Dabovic schossen jeweils einen Doppelpack. Am Ende zog der Favorit durch einen 8:0-Erfolg ins Halbfinale des Hagener Kreispokals ein. Dort kommt es zum Derby gegen den SC Obersprockhövel, der sich wiederum gegen den FSV Gevelsberg mit 5:0 durchsetzte. Derick Eboh und Nick Christopeit trafen doppelt, Niklas Skubacz einfach. Das andere Halbfinale bestreiten am 25. Oktober die SpVg Hagen und der SC Berchum/Garenfeld.

Im Bochumer Kreis setzte sich der TuS Hattingen indes knapp mit 2:1 gegen den SV Eintracht Grumme durch und steht nun im Achtelfinale. Albin Mulaj und Emir Aydin sorgten für den Jubel auf Hattinger Seite.

B-Jugend: SF Niederwenigern haben gegen Kupferdreh-Byfang keine Probleme

Im Essener Kreispokal stehen die Sportfreunde Niederwenigern im Halbfinale. Gegen die SG Kupferdreh-Byfang setzten sich die Hattinger sicher mit 4:0 durch. Schon nach elf Minuten hatte Luka Große die SFN auf Kurs gebracht. Im Halbfinale Mitte November empfängt Niederwenigern nun den FC Kray.

Im Hagener Kreis sind die B-Mädchen und die B-Jungen des VfL Gennebreck ausgeschieden. Die B-Junioren der TSG Sprockhövel stehen indes im Viertelfinale. Reber Yalciner, Klemens Ruhrmann und Oskar Golonka (zwei Tore) schossen die TSG zum 4:0-Erfolg über die Spvg Linderhausen. Das Viertelfinale gegen den FSV Gevelsberg steht am kommenden Donnerstag an. Die JSG TuS Esborn/Hiddinghauser FV musste indes bereits früh und deutlich den Pokaltraum beenden. Gegen den SV Boele-Kabel gab es im Achtelfinale eine 1:14-Pleite.

C-Jugend: TuS Hattingen zieht gegen den FC Altenbochum ins Halbfinale ein

Giovanni Manzella und Ilyas Celik schossen den TuS Hattingen gegen den FC Altenbochum eine Runde weiter und somit ins Achtelfinale. Ebenfalls im Achtelfinale steht Hedefspor, das sich mit 5:1 gegen die DJK Wattenscheid durchsetzte. Unter anderem erzielte Enes Celiskoy einen Doppelpack. Am Donnerstagabend versucht die SG Welper gegen die DJK Ruhrtal Witten nachzuziehen. Bereits ausgeschieden sind in Runde ist die DJK Märkisch Hattingen.

Im Hagener Kreis steht die TSG Sprockhövel dank eines 3:0-Erfolges über den FC Wetter – Jan Fischer, Maksim Terzic und Klaas Meklenburg – hatten getroffen, im Halbfinale. Gegner Mitte Oktober wird der TuS Ennepetal sein. In der Runde zuvor gelang der TSG bereits ein 27:0-Erfolg über den SuS Volmarstein! Aus Sprockhövel meldete ansonsten nur die JSG des TuS Esborn und des Hiddinghauser FV für den Pokalwettbewerb. Sie trat in der ersten Runde gegen den SC Concordia Hagen aber nicht an.

D-Jugend: JSG TuS Esborn/Hiddinghauser FV trifft auf die TSG Sprockhövel

Gar keine Chance hatte Hedefspor Hattingen gegen die U13 der DJK TuS Hordel. Mit 0:9 unterlagen die Hattinger. Ebenfalls in der 3. Runde ausgeschieden ist die SG Welper gegen die SG Wattenscheid. Das Achtelfinale findet somit ohne Hattinger Beteiligung statt. Der TuS Hattingen verabschiedete sich durch eine Niederlage gegen Hedefspor schon eine Runde vorher aus dem Wettbewerb. Auch die DJK Märkisch musste früh die Segel streichen.

Hedefspor Hattingen gegen DJK TuS Hordel Hedefspor Hattingen gegen DJK TuS Hordel Eindrücke vom Spiel des Hedefspor Hattingen gegen DJK TuS Hordel. Foto: Jonas Richter

Im Hagener Kreis zeigen sich die Sprockhöveler Teams bisher stark. Der SC Obersprockhövel, die TSG Sprockhövel und die JSG TuS Esborn/Hiddinghauser FV stehen alle im Viertelfinale. Dort wird die JSG gegen die TSG antreten.

